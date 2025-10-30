Piąty sezon w Test Drive Unlimited Solar Crown wystartował z problemami technicznymi

Nacon i KT Racing chyba nie tak wyobrażali sobie start jednego z bardziej wyczekiwanych sezonów w Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Premiera Sezonu 5 w Test Drive Unlimited: Solar Crown nie przebiegła zgodnie z planem. Choć aktualizacja, która zadebiutowała 29 października 2025 roku jako darmowy patch, wprowadza szereg nowości i poprawek, towarzyszy jej również fala błędów i problemów technicznych.

Nowy sezon w Solar Crown z problemami

Wśród najważniejszych zmian znalazły się nowe misje taksówowe, możliwość gry w pokera online w kasynie, poprawki w ekonomii gry, opcja sprzedaży samochodów oraz zmiany w szczegółowości środowiska. To duży krok naprzód dla gry, ale start tych nowości nie obył się bez komplikacji.