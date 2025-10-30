Piąty sezon w Test Drive Unlimited Solar Crown wystartował z problemami technicznymi

Nacon i KT Racing chyba nie tak wyobrażali sobie start jednego z bardziej wyczekiwanych sezonów w Test Drive Unlimited: Solar Crown.
Premiera Sezonu 5 w Test Drive Unlimited: Solar Crown nie przebiegła zgodnie z planem. Choć aktualizacja, która zadebiutowała 29 października 2025 roku jako darmowy patch, wprowadza szereg nowości i poprawek, towarzyszy jej również fala błędów i problemów technicznych.
Nowy sezon w Solar Crown z problemami
Wśród najważniejszych zmian znalazły się nowe misje taksówowe, możliwość gry w pokera online w kasynie, poprawki w ekonomii gry, opcja sprzedaży samochodów oraz zmiany w szczegółowości środowiska. To duży krok naprzód dla gry, ale start tych nowości nie obył się bez komplikacji.
Gracze PC korzystający z kart graficznych AMD serii 9000 zgłaszają liczne awarie gry, natomiast osoby korzystające z funkcji HDR skarżą się na efekt “białego ekranu” i brak detali obrazu. Dodatkowo pojawiły się problemy z nagrodami z Solar Pass. Część graczy nie otrzymuje obiecanych przedmiotów. Na oficjalnych kanałach Discord i Reddit, menedżer społeczności gry, Alex VII, potwierdził istnienie tych problemów i poinformował, że tymczasowo wyłączono możliwość używania tokenów Solar Pass Gold i Silver:
GramTV przedstawia:
Wiemy o problemach z HDR, awariach na kartach AMD 9000 i błędach w Solar Pass. Pracujemy nad rozwiązaniami. Obecnie planowana jest pierwsza aktualizacja, która ma pojawić się w grudniu, a druga aktualizacja na początku 2026 roku. Niemniej nie chcemy uruchamiać sklepu z mikropłatnościami, dopóki gra nie osiągnie odpowiedniej stabilności.
Alex VII dodał również, że zespół rozważa wydanie dodatkowej łatki przed grudniem, aby szybciej naprawić najpoważniejsze błędy. Twórcy potwierdzili, że premiera Sezonu 6 została przesunięta z planowanego stycznia 2026 na marzec. KT Racing zobowiązało się do dalszego wsparcia gry co najmniej do lipca 2026 roku i wtedy gracze mają otrzymać możliwość zakupu nieruchomości w grze. W międzyczasie planowane są tzw. “mid-season updates” dla Sezonu 5. Pierwsza z nich ma dodać trzy nowe warianty istniejących samochodów oraz sklep w grze. Druga natomiast ma skupić się na optymalizacji wydajności, w tym stabilności liczby klatek na sekundę.
