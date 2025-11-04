Twórcy Test Drive Unlimited: Solar Crown przepraszają za problemy z Sezonem 5. Hotfix pojawi się w przyszłym tygodniu

Wejście piątego sezonu w Test Drive Unlimited: Solar Crown nie wyszło najlepiej, ale twórcy przepraszają i robią co mogą, aby wyeliminować problemy.
Twórcy Test Drive Unlimited: Solar Crown, czyli studio KT Racing oraz wydawca Nacon, przeprosili graczy za liczne problemy związane z aktualizacją Sezonu 5. Zapowiedzieli, że hotfix naprawiający najpoważniejsze błędy powinien pojawić się do połowy przyszłego tygodnia.
Twórcy TDU: SC próbują ratować nieudany start piątego sezonu
Aktualizacja Sezonu 5, która zadebiutowała w ubiegłym tygodniu, wprowadziła do gry szereg długo wyczekiwanych zmian i usprawnień. Wśród nowości znalazły się między innymi powrót misji taksówkowych, możliwość sprzedaży samochodów, wyższe nagrody za wyścigi oraz poprawiona oprawa graficzna. Niestety, wraz z premierą pojawiło się również mnóstwo błędów technicznych. Gracze zgłaszali m.in. crashe na komputerach z kartami graficznymi AMD serii 9000, a także błąd HDR, który powodował “wybielenie” obrazu na wszystkich platformach. Dodatkowo część użytkowników nie otrzymała nagród Solar Pass, przez co twórcy tymczasowo wyłączyli możliwość wykorzystania tokenów Gold i Silver.
W oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych KT Racing napisało:
Chcielibyśmy przeprosić za problemy związane z premierą Sezonu 5. Wydamy hotfix do połowy przyszłego tygodnia, który naprawi między innymi crash na kartach AMD 9000 Series, błąd HDR, brak przyznania modelu Urus graczom i inne różne błędy powodujące zawieszanie gry. Dodatkowo jeszcze w tym tygodniu potwierdzimy poprawki zgłaszane przez społeczność, takie jak: wymiana tokenów Gold/Silver, błędy w pokerze, problem z efektem Bloom i inne.
Więcej szczegółów na temat aktualizacji hotfix ma zostać ujawnionych do poniedziałku, 10 listopada.
Mimo problematycznego startu, Sezon 5 ma otrzymać co najmniej dwa kolejne pakiety zawartości po wydaniu hotfixa i potrwa około pięciu miesięcy. Oznacza to, że Sezon 6 został przesunięty na marzec 2026 roku. Jak poinformował Community Manager Alex VII, kolejne aktualizacje są zaplanowane na grudzień 2025 (Update 1) oraz początek 2026 roku (Update 2):
Nie sądzę, aby w obecnym stanie gry dobrym pomysłem było uruchamianie sklepu monetyzacyjnego ani każenie graczom czekać miesiącami na zawartość Sezonu 5.
