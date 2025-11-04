Twórcy Test Drive Unlimited: Solar Crown przepraszają za problemy z Sezonem 5. Hotfix pojawi się w przyszłym tygodniu

Wejście piątego sezonu w Test Drive Unlimited: Solar Crown nie wyszło najlepiej, ale twórcy przepraszają i robią co mogą, aby wyeliminować problemy.

Twórcy Test Drive Unlimited: Solar Crown, czyli studio KT Racing oraz wydawca Nacon, przeprosili graczy za liczne problemy związane z aktualizacją Sezonu 5. Zapowiedzieli, że hotfix naprawiający najpoważniejsze błędy powinien pojawić się do połowy przyszłego tygodnia.

Twórcy TDU: SC próbują ratować nieudany start piątego sezonu

Aktualizacja Sezonu 5, która zadebiutowała w ubiegłym tygodniu, wprowadziła do gry szereg długo wyczekiwanych zmian i usprawnień. Wśród nowości znalazły się między innymi powrót misji taksówkowych, możliwość sprzedaży samochodów, wyższe nagrody za wyścigi oraz poprawiona oprawa graficzna. Niestety, wraz z premierą pojawiło się również mnóstwo błędów technicznych. Gracze zgłaszali m.in. crashe na komputerach z kartami graficznymi AMD serii 9000, a także błąd HDR, który powodował “wybielenie” obrazu na wszystkich platformach. Dodatkowo część użytkowników nie otrzymała nagród Solar Pass, przez co twórcy tymczasowo wyłączyli możliwość wykorzystania tokenów Gold i Silver.