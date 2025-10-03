Digimon Story: Time Stranger - recenzja gry, która zaskakuje dojrzałą fabułą

I nie – mimo dość łaskawego początku i kolorowych stworków nie jest to gra dla dzieci w żadnym wypadku…

Będąc z wami zupełnie szczery… nie spodziewałem się, że przyjdzie mi wrócić do Digimonów.

Nie mówię jednak o grach, bo te jakoś nigdy nie interesowały mnie za bardzo, ale serial animowany, który lata temu pojawił się na Fox Kids (a później Jetix) wspominam niesamowicie dobrze. Nie dlatego, że był alternatywą dla Pokemonów (wielu nawet mówiło, że podróbką), ale ze względu na fakt, iż pod względem emocjonalnym oraz pewnej dojrzałości fabularnej interesowały mnie o wiele bardziej. Tak, przemiany słodkich stworków w czołgi, anioły i inne potwory również.

Dlatego też na kilka chwil przed tym, gdy w głowie zaświta wam myśl, że Digimon Story: Time Traveller to „kolejna gra dla dzieci” powiem coś takiego – nie, właśnie nie jest. Ale o tym dowiecie się już na pełnym dystansie tej recenzji.

Historia, która w Digimon Story: Time Stranger oddaje z czasem…

Trochę na temat historii w Digimon Story: Time Stranger pisałem w moich wrażeniach sprzed miesiąca, ale to, co najważniejsze to fakt, że tych podróży w czasie będzie trochę i będą one mocno powiązane z różnymi wydarzeniami, które mają miejsce na przestrzeni tych kilkudziesięciu godzin w grze.

Aby było trochę precyzyjnej – wszystko związane jest z jednym wydarzeniem, które ma miejsce w Tokyo i głównym celem naszego bohatera-agenta jest to, aby temu zapobiec. Z czasem jednak sprawa się komplikuje coraz bardziej w myśl zasady: „jak przesuniesz krzesło w przeszłości, to przyszłość zmienia się diametralnie”. I o ile na samym początku nie jest to aż tak zauważalne, to z czasem tych różnic będzie coraz więcej i każdy kolejny rozdział tej opowieści coraz bardziej zaskakuje. Głównie tym, jak mocno stara się wykładać fundamenty narracji po to, aby później przypomnieć, że miało coś wcześniej miejsce, co teraz aktualnie ma o wiele więcej sensu. Nawet, jeśli było to dość krótkie zadanie z uroczymi stworkami szukającymi skarbów.

Jednakże jest w tym wszystkim jeden, dość spory minus – prawda jest taka, że zadania poboczne w Digimon Story: Time Stranger niejako są również i tymi, które warto robić głównie ze względu na zdobywane punkty agenta oraz inne dodatkowe wspomagacze (o tym jeszcze będzie za chwile). A to oznacza momentami przebijanie się przez typowe questy w stylu „pójdź, znajdź, przynieść, wróć”, które są krótkie na tyle, że nawet zapomnimy, że je w ogóle wykonaliśmy. Jest również jedno zadanie otwierające nowe możliwości w końcówce gry… i zasadniczo dające nam do zrozumienia, że tak – warto jest zrobić kolejną porcję zadań, aby trochę wzmocnić siebie i swoją ekipę.

Dlatego też pod pewnymi względami najwięcej z nowej gry o Digimonach wyciągną ci, którzy na spokojnie będą ciułać kolejne zadania, które oddadzą z nawiązką czy to mocniejszymi potworkami, czy to punktami umiejętności, czy to innymi benefitami. Szkoda tylko, że koniec końców w tym trybie „zbalansowanym” słowo „poboczne” czy „opcjonalne” niestety nie istnieje.

„Dzień dobry, dzisiaj będziemy robić łapy!”

Wracając jednak do wątku związanego z rozwojem – zabawa ewolucjami w Digimon Story: Time Stranger, mimo że na wstępie może nie być zachęcająca, to z czasem warto dojść do wniosku, iż warto trochę pokombinować i poświęcić czas na wzmocnienie swojej armii. Możemy to zrobić na kilka sposobów i o ile na samym wstępie może się to wydawać niesamowicie skomplikowane, to z czasem staje się niewiarygodnie łatwe.

Z jednej strony mamy bowiem klasyczne nabijanie poziomów naszych stworków oraz uzbrajanie ich w kolejne umiejętności tak, aby mogły one stawiać czoła kolejnym przeciwnikom. Jest to o tyle dobre, że poza głównymi umiejętnościami miksować można wiele niepasujących pozornie elementów np. Digimonowi ognistemu dać umiejętności wodne. Co prawda w przypadku elementów możliwych do dołożenia trzeba zadbać o to, aby z czasem były one wyższe poziomem, ale jest to dobra furtka do kombinowania przed konkretnymi walkami.

Z drugiej zbieranie nowych Digimonów poprzez pokonywanie ich w trakcie podróży pozwala na tworzenie konkretnej armii, którą to możemy wykorzystać na dwa różne (w sumie nawet trzy) sposoby:

Wzbogacać kolekcję, aby mieć coraz to większy wybór w trakcie gry – wtedy nawet będąc na ławce rezerwowych zbierają doświadczenie i możemy je ewoluować z czasem.

Wykorzystać poziomy z ławki rezerwowych, aby podbić poziom naszych najmocniejszych Digimonów.

Wykorzystać poziomy po to, aby zgarnąć dodatkową walutę.

Dodatkowo każdy Digimon to również możliwość budowania z nimi więzi, która to z czasem daje dodatkowe pasywne umiejętności lub też wykorzystuje umiejętności z rozwoju Agenta np. więcej punktów obrony czy dodatkowe punkty doświadczenia za walki. Jest to o tyle ważne, że im wyższy poziom Agenta, tym potężniejsze Digimony możemy ewoluować.

Co więc jest tutaj najbardziej problematyczne?