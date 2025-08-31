Davy Jones driftuje w domu umarłych - polskie gry w sierpniu

Sierpień to Gamescom i urlopy, a więc premier nie było wiele. Nie zrażajcie się jednak, bo kilka tytułów wymaga omówienia. Taki wstęp do decydującego miesiąca.

Zazwyczaj próbuję szukać powodów do optymizmu, ale w tym przypadku będzie o to ciężko. Sierpień faktycznie był bardzo spokojnym miesiącem z perspektywy polskich gier. Hitów brak, niespodziewanych perełek również. Nawet zawsze aktywna grupa PlayWay nie miała nic ciekawego. Z nieco bardziej medialnych tytułów możemy wymienić dwa.

Bez wątpienia najważniejszą premierą miesiąca był remake drugiej części THE HOUSE OF THE DEAD. Oprócz tego interesująco wygląda wczesny dostęp DAVY x JONES, który o dziwo wyszedł w cenie kebaba. Do tego mieliśmy kolejną, dobrą premierę na VR. Warto zauważyć, że na tym rynku polscy twórcy ostatnio radzą sobie całkiem nieźle.

Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 30.08.2025.

Najważniejsze polskie premiery gier w sierpniu 2025 roku

THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake

MegaPixel Studio / Forever Entertainment

Polscy specjaliści od odświeżania starych gier prezentują swoją trzecią tegoroczną premierę. Wyszło tak jak można było się spodziewać. Forever Entertainment nie angażuje dużych środków, a więc ich gry nie odbiegają znacząco od oryginału. Nie da się też ukryć, że THE HOUSE OF THE DEAD 2 mocno się zestarzało. Na PC gra nie spotkała się z dużym zainteresowaniem, co innego na Switchu. To właśnie platforma Nintendo jest dla gdyńskiej spółki najważniejsza i tam gra pojawiła się na listach bestsellerów. Możliwe więc, że przynajmniej finansowo ten projekt obroni się.

Oceny na Steam: 41%

Sprzedaż na Steamie: 183 tys. $ przychodu, 8,9 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 240

Platformy: PC, Switch

Nasza recenzja: 5,5/10

DAVY x JONES (wczesny dostęp)

PARASIGHT

Twórcy Blacktail wracają z nową grą, intensywnym FPS-em o słynnym kapitanie i jego załodze. Gra o dziwo wyszła w bardzo niskiej cenie, co mogło budzić pewne wątpliwości. Okazuje się jednak, że krakowski deweloper poradził sobie całkiem nieźle, dostarczając solidne podstawy pod pełną wersję. Na razie jest to wczesny dostęp, a więc liczcie się z relatywnie małą ilością zawartości. Mimo wszystko DAVY x JONES prezentuje niezły poziom. Szkoda też, że póki co zainteresowanie jest niewielkie. To jednak moim zdaniem efekt skromnej promocji i nagłej, niespodziewanej premiery.

Oceny na Steam: 85%

Sprzedaż na Steamie: 23 tys. $ przychodu, 3,9 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 181

Platformy: PC

Another Farm Roguelike: Rebirth

Zabbo Games

We wstępie pisałem, że nie było w sierpniu zaskakujących premier, ale jednak w pewnym sensie tak możemy spojrzeć na Another Farm Roguelike: Rebirth, zwłaszcza patrząc na peak graczy. Twórcy z Zabbo Games połączyli indyczy symulator farmy z roguelike. Dużo będzie klikania, bo tempo jest spore. Nic jednak dziwnego, bo celem gry jest spłacenie stale rosnącego czynszu. Liczby wyglądają przyzwoicie, chociaż na liście najciekawszych, rodzimych indyków 2025 roku wyżej znajdzie się kilka innych tytułów.

Oceny na Steam: 71%

Sprzedaż na Steamie: 216 tys. $ przychodu, 43 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 1 447

Platformy: PC

Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken

scriptwelder

Zmieniamy gatunek na przygodówkę. W Deep Sleep dominuje motyw snów, które stają się koszmarami. To sprawia, że przez większość czasu eksplorujemy mroczne lokacje i rozwiązujemy zagadki logiczne. Gra zebrała bardzo dobre opinie i jak na pixelartową przygodówkę sprzedaje się całkiem przyzwoicie. Nie są to porażające liczby, ale w tym segmencie ciężko o spektakularne sukcesy. Jeśli więc jesteście fanami gatunku, rzućcie okiem na to co przygotowało studio scriptwelder.

Oceny na Steam: 92%

Sprzedaż na Steamie: 62 tys. $ przychodu, 3,8 tys. kopii

Peak graczy na Steamie: 285

Platformy: PC

DRIFT ISLAND

ECC Games / PlayWay

Krajowi specjaliści od driftingu wracają z kolejnym tytułem. Problem w tym, że deweloper bardzo mocno starał się, aby mało kto dowiedział się o istnieniu DRIFT ISLAND. W efekcie zainteresowanie grą jest bardzo małe, a do tego dochodzą mieszane recenzje. Na rynku jest kilka produkcji skupionych na naprawianiu i modyfikowaniu samochodów pod kątem driftowania i wątpliwe, aby najnowsze dzieło ECC Games miało okazać się największym hitem tego segmentu.

Oceny na Steam: 68%

Sprzedaż na Steamie: 3,4 tys. $ przychodu, 530 kopii

Peak graczy na Steamie: 25

Platformy: PC

Frost Survival VR

Wenkly Studio

Całkiem udana premiera studia, które od dawna specjalizuje się w wirtualnej rzeczywistości. Frost Survival próbuje skorzystać z faktu, że survivale (co w Polsce potwierdza Green Hell i Medieval Dynasty) cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku VR. Udało się całkiem nieźle, bo gra dzięki dobrym opiniom graczy dobrze się sprzedaje. Nawet liczby na Steamie wyglądają przyzwoicie jak na skromne zainteresowanie wirtualną rzeczywistością w sklepie Valve. Największe pieniądze są na Oculus Store, a tam Frost Survival trafił do listy bestsellerów (okolice 45. miejsca).