Davy Jones driftuje w domu umarłych - polskie gry w sierpniu

Sierpień to Gamescom i urlopy, a więc premier nie było wiele. Nie zrażajcie się jednak, bo kilka tytułów wymaga omówienia. Taki wstęp do decydującego miesiąca.
Zazwyczaj próbuję szukać powodów do optymizmu, ale w tym przypadku będzie o to ciężko. Sierpień faktycznie był bardzo spokojnym miesiącem z perspektywy polskich gier. Hitów brak, niespodziewanych perełek również. Nawet zawsze aktywna grupa PlayWay nie miała nic ciekawego. Z nieco bardziej medialnych tytułów możemy wymienić dwa.
Bez wątpienia najważniejszą premierą miesiąca był remake drugiej części THE HOUSE OF THE DEAD. Oprócz tego interesująco wygląda wczesny dostęp DAVY x JONES, który o dziwo wyszedł w cenie kebaba. Do tego mieliśmy kolejną, dobrą premierę na VR. Warto zauważyć, że na tym rynku polscy twórcy ostatnio radzą sobie całkiem nieźle.
Dane sprzedażowe pochodzą z serwisu Gamalytic i dotyczą tylko Steama. Stan na 30.08.2025.
Najważniejsze polskie premiery gier w sierpniu 2025 roku
THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake
MegaPixel Studio / Forever Entertainment
Polscy specjaliści od odświeżania starych gier prezentują swoją trzecią tegoroczną premierę. Wyszło tak jak można było się spodziewać. Forever Entertainment nie angażuje dużych środków, a więc ich gry nie odbiegają znacząco od oryginału. Nie da się też ukryć, że THE HOUSE OF THE DEAD 2 mocno się zestarzało. Na PC gra nie spotkała się z dużym zainteresowaniem, co innego na Switchu. To właśnie platforma Nintendo jest dla gdyńskiej spółki najważniejsza i tam gra pojawiła się na listach bestsellerów. Możliwe więc, że przynajmniej finansowo ten projekt obroni się.
Oceny na Steam: 41% Sprzedaż na Steamie: 183 tys. $ przychodu, 8,9 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 240 Platformy: PC, Switch Nasza recenzja:5,5/10
DAVY x JONES (wczesny dostęp)
PARASIGHT
Twórcy Blacktail wracają z nową grą, intensywnym FPS-em o słynnym kapitanie i jego załodze. Gra o dziwo wyszła w bardzo niskiej cenie, co mogło budzić pewne wątpliwości. Okazuje się jednak, że krakowski deweloper poradził sobie całkiem nieźle, dostarczając solidne podstawy pod pełną wersję. Na razie jest to wczesny dostęp, a więc liczcie się z relatywnie małą ilością zawartości. Mimo wszystko DAVY x JONES prezentuje niezły poziom. Szkoda też, że póki co zainteresowanie jest niewielkie. To jednak moim zdaniem efekt skromnej promocji i nagłej, niespodziewanej premiery.
Oceny na Steam: 85% Sprzedaż na Steamie: 23 tys. $ przychodu, 3,9 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 181 Platformy: PC
Another Farm Roguelike: Rebirth
Zabbo Games
We wstępie pisałem, że nie było w sierpniu zaskakujących premier, ale jednak w pewnym sensie tak możemy spojrzeć na Another Farm Roguelike: Rebirth, zwłaszcza patrząc na peak graczy. Twórcy z Zabbo Games połączyli indyczy symulator farmy z roguelike. Dużo będzie klikania, bo tempo jest spore. Nic jednak dziwnego, bo celem gry jest spłacenie stale rosnącego czynszu. Liczby wyglądają przyzwoicie, chociaż na liście najciekawszych, rodzimych indyków 2025 roku wyżej znajdzie się kilka innych tytułów.
Oceny na Steam: 71% Sprzedaż na Steamie: 216 tys. $ przychodu, 43 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 1 447 Platformy: PC
Deep Sleep: Labyrinth of the Forsaken
scriptwelder
Zmieniamy gatunek na przygodówkę. W Deep Sleep dominuje motyw snów, które stają się koszmarami. To sprawia, że przez większość czasu eksplorujemy mroczne lokacje i rozwiązujemy zagadki logiczne. Gra zebrała bardzo dobre opinie i jak na pixelartową przygodówkę sprzedaje się całkiem przyzwoicie. Nie są to porażające liczby, ale w tym segmencie ciężko o spektakularne sukcesy. Jeśli więc jesteście fanami gatunku, rzućcie okiem na to co przygotowało studio scriptwelder.
Oceny na Steam: 92% Sprzedaż na Steamie: 62 tys. $ przychodu, 3,8 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 285 Platformy: PC
DRIFT ISLAND
ECC Games / PlayWay
Krajowi specjaliści od driftingu wracają z kolejnym tytułem. Problem w tym, że deweloper bardzo mocno starał się, aby mało kto dowiedział się o istnieniu DRIFT ISLAND. W efekcie zainteresowanie grą jest bardzo małe, a do tego dochodzą mieszane recenzje. Na rynku jest kilka produkcji skupionych na naprawianiu i modyfikowaniu samochodów pod kątem driftowania i wątpliwe, aby najnowsze dzieło ECC Games miało okazać się największym hitem tego segmentu.
Oceny na Steam: 68% Sprzedaż na Steamie: 3,4 tys. $ przychodu, 530 kopii Peak graczy na Steamie: 25 Platformy: PC
Frost Survival VR
Wenkly Studio
Całkiem udana premiera studia, które od dawna specjalizuje się w wirtualnej rzeczywistości. Frost Survival próbuje skorzystać z faktu, że survivale (co w Polsce potwierdza Green Hell i Medieval Dynasty) cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku VR. Udało się całkiem nieźle, bo gra dzięki dobrym opiniom graczy dobrze się sprzedaje. Nawet liczby na Steamie wyglądają przyzwoicie jak na skromne zainteresowanie wirtualną rzeczywistością w sklepie Valve. Największe pieniądze są na Oculus Store, a tam Frost Survival trafił do listy bestsellerów (okolice 45. miejsca).
GramTV przedstawia:
Oceny na Oculus Store: 4,7/5 Sprzedaż na Steamie: 20 tys. $ przychodu, 1,5 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 41 Platformy: VR
Speedway Club Manager 25
Marcin Dopierała, Paweł Krzemiński
Manager żużlowy musi być niszowym tematem i faktycznie globalnie mało kto zainteresował się tą grą. Całkiem przyzwoite liczby zapewniła jednak Polska, która wg Gamalytic odpowiada za ponad 80% sprzedaży Speedway Club Manager. W naszym kraju żużel jest bardzo popularny, co jako zielonogórzanin dobrze rozumiem. Jeśli więc Was też interesuje ten sport, zdecydowanie powinniście zwrócić uwagę na ten tytuł. Wizualnie wygląda jak lekko ładniejszy Excel, ale w tej tematyce nie ma innych alternatyw.
Oceny na Steam: 95% Sprzedaż na Steamie: 24 tys. $ przychodu, 2,2 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 183 Platformy: VR
Jupiter Hell Classic (wczesny dostęp)
ChaosForge / Hyperstrange
Wydany w 2021 roku Jupiter Hell doczekał się nowej odsłony. Będąc bardziej precyzyjnym, jest to demake (tak przynajmniej nazywa to deweloper). Twórcy zmienili swoją grę w imitację izometrycznych shooterów z początku lat 90-tych. Całość oczywiście w formie roguelike. Mimo archaicznej otoczki Jupiter Hell Classic zbiera bardzo dobre opinie wśród graczy, którzy zdecydowali się wejść we wczesny dostęp.
Oceny na Steam: 98% Sprzedaż na Steamie: 28 tys. $ przychodu, 2,4 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 83 Platformy: PC
MARKET GARDEN
Icy Bayts
Kolejna produkcja nawiązująca do klasyki. MARKET GARDEN czerpie pełnymi garściami z klasycznych gier o II wojnie światowej. Gra jest dosyć intensywna, momentami wymagająca, ale też ma w sobie sporo uroku. To bez wątpienia mały projekt, bez wielkich fajerwerków, ale z niezłym wykonaniem. To jeden z tych tegorocznych indyków, którym warto się zainteresować, bo wielu z Was może tam znaleźć sporo przyjemności.
Oceny na Steam: 75% Sprzedaż na Steamie: 3,9 tys. $ przychodu, 880 kopii Peak graczy na Steamie: 15 Platformy: PC
Voxelgram 2
Procedural Level
Całkiem udana gra, zwłaszcza jak na realia gatunku. Voxelgram 2 to produkcja logiczna, oparta na rzeźbieniu wokselowych modeli i odkrywaniu stworzonych z nich dioram. Sprzedażowo nie jest to nic specjalnie imponującego, ale takie gry najczęściej przechodzą bez większego echa. Warto więc docenić tę premierę. Polecam w szczególności jeśli ktoś gustuje w grach logicznych. Zawsze to nieco odmienne podejście do tematu.
Oceny na Steam: 92% Sprzedaż na Steamie: 13,4 tys. $ przychodu, 1,6 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 76 Platformy: PC, Switch
Overwords
Maciej Targoni
Jeszcze jedna gra logiczna. Myślę, że jeśli ktoś zna dotychczasowy dorobek Macieja Targoniego wie, że jest to pozycja obowiązkowa. To twórca znany z bardzo grywalnych, minimalistycznych łamigłówek. Takie tytuły jak klocki czy Hook to prawdziwy klasyk gatunku. Mam nadzieję, że podobnie będzie w przypadku Overwords, mocno skupionym na zagadkach opartych na słowach. Przyda się chociaż podstawowa znajomość języka angielskiego. Na Steamie liczby wyglądają słabo, ale pamiętajmy, że głównym rynkiem dla takich gier jest mobile.
Oceny na Steam: zbyt mała liczba recenzji Sprzedaż na Steamie: 133 $ przychodu, 80 kopii Peak graczy na Steamie: 5 Platformy: PC, mobile
Returns Outlet Simulator (wczesny dostęp)
Twisted Twice Games
Jak w każdym miesiącu nie mogło zabraknąć symulatora. Tym jednak razem nie od PlayWay. Returns Outlet Simulator pozwala prowadzić własny sklep z różnymi przedmiotami. Cechą charakterystyczną gry jest rozgrywka nastawiona na relaks. Póki co opinie są bardzo dobre. Mam więc nadzieję, że wraz z kolejnymi aktualizacjami produkcja będzie gromadzić coraz większą bazę graczy.
Oceny na Steam: 97% Sprzedaż na Steamie: 26,8 tys. $ przychodu, 3,6 tys. kopii Peak graczy na Steamie: 270 Platformy: PC
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!