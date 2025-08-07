Recenzja THE HOUSE OF THE DEAD 2 Remake – Gdzie się podziały tamte automaty

Czy połączenie martwego gatunku i martwej marki może być atrakcyjne na współczesnym rynku? Najwidoczniej tak, bo Forever Entertainment nadal odświeża serię THE HOUSE OF THE DEAD, tym razem tworząc remake dwójki. Czy warto? A może tego potrzebujemy, ale tego nie wiemy? Niestety mam pewne wątpliwości.

Jeśli ktoś jest na tyle młody, że nie wie czym jest THE HOUSE OF THE DEAD, przypominam że to klasyk gatunku shooterów na szynach – gier akcji, w których nie sterujemy postacią, tylko celownikiem. Bohater biega samemu, nie chowa się za osłonami i nie potrafi wykonać uniku. Jeśli nie zdążymy zabić wroga, na pewno nas trafi. Liczy się więc refleks i precyzja w celowaniu. Tym bardziej, że THE HOUSE OF THE DEAD to produkcja niezwykle dynamiczna, stawiająca na wyzwanie w każdym przeciwniku, a nie dużą ich liczbę i beztroską sieczkę. To wszystko dlatego, że gra ma mocno automatowe korzenie, gdzie gameplay był zupełnie inny. W zasadzie to inny był model biznesowy, opierający się na wyciąganiu drobnych z graczy, a więc i rozgrywka nie była specjalnie łatwa. Wystarczyła chwila nieuwagi, aby zginąć, a to wymagało wrzucenia kolejnej monety.

Masz drobne?

Z tego też względu fundamentem HOUSE OF THE DEAD 2 jest wymagająca szybkości i precyzji rozgrywka. Nie ukrywam, że chętnie bym sobie postrzelał do zombiaków i innych potworów. Na spokojnie, bez walki o każdą sekundę. Niestety tutaj tego nie ma. Przeciwników jest niewielu, zazwyczaj 2-3 jednocześnie, ale poruszają się dosyć szybko, a więc trzeba się sprężać z celowaniem. Po przejściu gry czułem się więc zmęczony. Wracamy w tym momencie do automatów. Tam dominowała właśnie taka rozgrywka. Szybka, wymagająca, napędzająca adrenalinę. Dzisiaj gry są nieco inne, potrafią zwalniać i przyspieszać akcję, skupiając się bardziej na przyjemności z rozgrywki, a nie zgonach.

Oczywiście THE HOUSE OF THE DEAD 2 Remake nie jest pełne mikrotransakcji, wyciągających od nas kasę przy każdej porażce. Po śmierci możemy wydać część zgromadzonych punktów na kolejne życie. Trzeba się więc sporo napocić, aby stracić wszystko i zaczynać zabawę od nowa. Tym bardziej, że kampania jest dosyć krótka. To raptem 6 w miarę zwięzłych rozdziałów, które przejść można w nie więcej niż godzinę. Siłą gry nie jest jednak jednorazowe przejście kampanii, a powtarzanie jej w kółko i wykręcanie coraz lepszych wyników.

Sięgając po THE HOUSE OF THE DEAD 2 Remake trzeba więc liczyć się z tym, że najwięcej radości będą mieli ci, którzy cieszą się na widok tabeli wyników. Tym bardziej, że gra pełna jest sekretów. W wielu miejscach możemy zniszczyć beczki czy skrzynie, które kryją bonusy w postaci dodatkowych punktów lub nowej broni. To drugie w szczególności się przydaje, bo rozgrywkę zaczynamy ze zwykłym pistoletem i dopiero z porządnym karabinem możemy siać spustoszenie wśród przeciwników. Tym bardziej, że wielu rzeczy można się nauczyć, na przykład walk z bossami. Zawsze też można sobie pomóc drugim celownikiem, tj. znajomym w kooperacji.