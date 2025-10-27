Najlepszy western w historii gier ma już 7 lat, ale o ulepszonej wersji wciąż ani słowa

Zamiast ujawnienia tego, na co wszyscy czekają, fani otrzymali głuchą ciszę.
Wczoraj, 26 października, minęło dokładnie siedem lat od premiery Red Dead Redemption 2 – kultowego tytułu Rockstar Games i najlepszego westernu w świecie gier. Gra trafiła na rynek w 2018 roku i od dawna mówi się o możliwej ulepszonej wersji na konsole obecnej generacji. Ale studio wciąż nie potwierdziło tych doniesień.Jak długo gracze będą zadowalać się plotkami?
Red Dead Redemption 2 – co dalej z ulepszoną wersją?
Fani liczyli, że rocznica stanie się idealnym momentem na ogłoszenie aktualizacji, jednak Rockstar milczy. To nie przeszkadza jednak społeczności w świętowaniu – gracze na Redditcie i w mediach społecznościowych dzielą się wspomnieniami, zrzutami ekranu i grafikami, przypominając, jak wyjątkowym doświadczeniem było wcielenie się w Arthura Morgana.
Na co liczą gracze? Przypomnijmy, że od dłuższego czasu krążą pogłoski, że Red Dead Redemption 2 może doczekać się aktualizacji na PlayStation 5 i Xbox Series X|S.Ma to iść w parze obok rzekomego remastera Grand Theft Auto 4. Według nieoficjalnych źródeł, Rockstar miał już pracować nad technicznymi usprawnieniami gry, ale brak oficjalnego potwierdzenia sprawia, że fani wciąż żyją nadzieją.
Komentarze w sieci w większości mają taki charakter, jak ten z platformy X:
Październik prawie dobiegł końca, a wciąż nie ma ogłoszenia dotyczącego ulepszonego Red Dead Redemption 2 💔
Choć od premiery minęło siedem lat, Red Dead Redemption 2 pozostaje jedną z najbardziej grywalnych i uwielbianych produkcji z otwartym światem, a już na pewno najlepszym westernem w świecie gier. Określana mianem “GTA po kowbojsku” charakteryzuje się rozbudowanym światem, głęboką, filmową fabułą i realistyczną oprawą wizualną, pełną szczegółów. Ta gra wciąż zachwyca, a wielu graczy regularnie do niej wraca by ponownie przeżyć przygodę rodem z Dzikiego Zachodu.
Rockstar może milczeć, ale fani nie mają wątpliwości – RDR2 nadal żyje i zasługuje na to, by dostać drugie życie na konsolach nowej generacji.