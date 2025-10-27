Najlepszy western w historii gier ma już 7 lat, ale o ulepszonej wersji wciąż ani słowa

Zamiast ujawnienia tego, na co wszyscy czekają, fani otrzymali głuchą ciszę.

Wczoraj, 26 października, minęło dokładnie siedem lat od premiery Red Dead Redemption 2 – kultowego tytułu Rockstar Games i najlepszego westernu w świecie gier. Gra trafiła na rynek w 2018 roku i od dawna mówi się o możliwej ulepszonej wersji na konsole obecnej generacji. Ale studio wciąż nie potwierdziło tych doniesień. Jak długo gracze będą zadowalać się plotkami? Red Dead Redemption 2 – co dalej z ulepszoną wersją? Fani liczyli, że rocznica stanie się idealnym momentem na ogłoszenie aktualizacji, jednak Rockstar milczy. To nie przeszkadza jednak społeczności w świętowaniu – gracze na Redditcie i w mediach społecznościowych dzielą się wspomnieniami, zrzutami ekranu i grafikami, przypominając, jak wyjątkowym doświadczeniem było wcielenie się w Arthura Morgana.

Na co liczą gracze? Przypomnijmy, że od dłuższego czasu krążą pogłoski, że Red Dead Redemption 2 może doczekać się aktualizacji na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Ma to iść w parze obok rzekomego remastera Grand Theft Auto 4. Według nieoficjalnych źródeł, Rockstar miał już pracować nad technicznymi usprawnieniami gry, ale brak oficjalnego potwierdzenia sprawia, że fani wciąż żyją nadzieją. Komentarze w sieci w większości mają taki charakter, jak ten z platformy X: Październik prawie dobiegł końca, a wciąż nie ma ogłoszenia dotyczącego ulepszonego Red Dead Redemption 2 💔

GramTV przedstawia:

ht Wczytywanie ramki mediów. tps://x.com/NikTekOfficial/status/1982382601223778459?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982382601223778459%7Ctwgr%5Ecb4c9a25f96d3eb0258e5da1c50221da1b7fee34%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thegamer.com%2Fred-dead-redemption-2-rdr2-seventh-anniversary-no-current-gen-update-remaster-news-rockstar-silence%2F Choć od premiery minęło siedem lat, Red Dead Redemption 2 pozostaje jedną z najbardziej grywalnych i uwielbianych produkcji z otwartym światem, a już na pewno najlepszym westernem w świecie gier. Określana mianem “GTA po kowbojsku” charakteryzuje się rozbudowanym światem, głęboką, filmową fabułą i realistyczną oprawą wizualną, pełną szczegółów. Ta gra wciąż zachwyca, a wielu graczy regularnie do niej wraca by ponownie przeżyć przygodę rodem z Dzikiego Zachodu. Rockstar może milczeć, ale fani nie mają wątpliwości – RDR2 nadal żyje i zasługuje na to, by dostać drugie życie na konsolach nowej generacji.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





