Najlepszy western w historii gier ma już 7 lat, ale o ulepszonej wersji wciąż ani słowa

Jakub Piwoński
2025/10/27 12:30
Zamiast ujawnienia tego, na co wszyscy czekają, fani otrzymali głuchą ciszę.

Wczoraj, 26 października, minęło dokładnie siedem lat od premiery Red Dead Redemption 2 – kultowego tytułu Rockstar Games i najlepszego westernu w świecie gier. Gra trafiła na rynek w 2018 roku i od dawna mówi się o możliwej ulepszonej wersji na konsole obecnej generacji. Ale studio wciąż nie potwierdziło tych doniesień. Jak długo gracze będą zadowalać się plotkami?

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – co dalej z ulepszoną wersją?

Fani liczyli, że rocznica stanie się idealnym momentem na ogłoszenie aktualizacji, jednak Rockstar milczy. To nie przeszkadza jednak społeczności w świętowaniu – gracze na Redditcie i w mediach społecznościowych dzielą się wspomnieniami, zrzutami ekranu i grafikami, przypominając, jak wyjątkowym doświadczeniem było wcielenie się w Arthura Morgana.

Na co liczą gracze? Przypomnijmy, że od dłuższego czasu krążą pogłoski, że Red Dead Redemption 2 może doczekać się aktualizacji na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Ma to iść w parze obok rzekomego remastera Grand Theft Auto 4. Według nieoficjalnych źródeł, Rockstar miał już pracować nad technicznymi usprawnieniami gry, ale brak oficjalnego potwierdzenia sprawia, że fani wciąż żyją nadzieją.

Komentarze w sieci w większości mają taki charakter, jak ten z platformy X:

Październik prawie dobiegł końca, a wciąż nie ma ogłoszenia dotyczącego ulepszonego Red Dead Redemption 2 💔

Choć od premiery minęło siedem lat, Red Dead Redemption 2 pozostaje jedną z najbardziej grywalnych i uwielbianych produkcji z otwartym światem, a już na pewno najlepszym westernem w świecie gier. Określana mianem “GTA po kowbojsku” charakteryzuje się rozbudowanym światem, głęboką, filmową fabułą i realistyczną oprawą wizualną, pełną szczegółów. Ta gra wciąż zachwyca, a wielu graczy regularnie do niej wraca by ponownie przeżyć przygodę rodem z Dzikiego Zachodu.

Rockstar może milczeć, ale fani nie mają wątpliwości – RDR2 nadal żyje i zasługuje na to, by dostać drugie życie na konsolach nowej generacji.

Źródło:https://www.thegamer.com/red-dead-redemption-2-rdr2-seventh-anniversary-no-current-gen-update-remaster-news-rockstar-silence/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 13:25

Moj ulubiony symulator jazdy na koniu :) serio, nawet we Wiesiu nigdy nie spędziłem tyle czasu w siodle, czy na polowaniu. Bylo to jakieś takie genialne. Przez atmosferę? Wykonanie? Mechaniki? Szczegóły? Wszystko naraz?

Czasem bniektorych w lokalizacjach na odludziu brakowało mi trochę życia, szczególnie w górach. Ale to szczegół




