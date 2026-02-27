Microsoft udostępnia kolejne gry za darmo. Free Play Days z ciekawym zestawem

Najnowsza oferta promocyjna potrwa od 26 lutego do 1 marca (do godziny 8:59). W tym czasie gracze mogą bezpłatnie testować pełne wersje wybranych tytułów na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Microsoft przygotował mocne uderzenie na zakończenie miesiąca. W ramach najnowszej edycji wydarzenia Free Play Days posiadacze konsol Xbox mogą sprawdzić aż sześć zróżnicowanych produkcji. Co najważniejsze, tym razem oferta jest dostępna dla szerszego grona odbiorców niż zazwyczaj.

Warto zwrócić uwagę na istotny szczegół dotyczący subskrypcji. O ile większość gier w programie Free Play Days wymaga aktywnego abonamentu Xbox Game Pass (dawniej Live Gold), o tyle w przypadku The Sinking City Remastered oraz Marathon – Server Slam dostęp jest całkowicie darmowy dla wszystkich użytkowników, bez konieczności posiadania subskrypcji Essential.

To świetna okazja, by nadrobić zaległości lub przetestować tytuły, co do których mieliście wątpliwości przed zakupem. Większość z tych gier jest obecnie dostępna w oficjalnym sklepie Xbox z atrakcyjnymi rabatami, jeśli zdecydujecie się na zachowanie ich w swojej bibliotece po zakończeniu darmowego weekendu.

Przypomnijmy również, że postępy wykonane podczas darmowych dni zostaną zapisane na Waszych kontach, więc po ewentualnym zakupie pełnej wersji będziecie mogli kontynuować zabawę od miejsca, w którym przerwaliście.