Microsoft udostępnia kolejne gry za darmo. Free Play Days z ciekawym zestawem

Microsoft przygotował mocne uderzenie na zakończenie miesiąca. W ramach najnowszej edycji wydarzenia Free Play Days posiadacze konsol Xbox mogą sprawdzić aż sześć zróżnicowanych produkcji. Co najważniejsze, tym razem oferta jest dostępna dla szerszego grona odbiorców niż zazwyczaj.
Xbox Free Play Days: The Sinking City Remastered i inne hity za darmo
Najnowsza oferta promocyjna potrwa od 26 lutego do 1 marca (do godziny 8:59). W tym czasie gracze mogą bezpłatnie testować pełne wersje wybranych tytułów na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X/S.
Anno 117: Pax Romana (Xbox Series): Najnowsza odsłona cenionej serii strategicznej, przenosząca nas w czasy Cesarstwa Rzymskiego.
Marathon – Server Slam (Xbox Series): Testy obciążeniowe serwerów nadchodzącej strzelanki od studia Bungie.
Moving Out 2 (Xbox): Zwariowany symulator przeprowadzek, idealny do gry w kooperacji.
Atari 50: The Anniversary Celebration (Xbox): Interaktywna podróż przez historię jednego z pionierów branży gier.
STUFFED (Xbox): Oryginalna strzelanka, w której wcielamy się w pluszowego misia broniącego sypialni przed koszmarami.
Warto zwrócić uwagę na istotny szczegół dotyczący subskrypcji. O ile większość gier w programie Free Play Days wymaga aktywnego abonamentu Xbox Game Pass (dawniej Live Gold), o tyle w przypadku The Sinking City Remastered oraz Marathon – Server Slam dostęp jest całkowicie darmowy dla wszystkich użytkowników, bez konieczności posiadania subskrypcji Essential.
To świetna okazja, by nadrobić zaległości lub przetestować tytuły, co do których mieliście wątpliwości przed zakupem. Większość z tych gier jest obecnie dostępna w oficjalnym sklepie Xbox z atrakcyjnymi rabatami, jeśli zdecydujecie się na zachowanie ich w swojej bibliotece po zakończeniu darmowego weekendu.
Przypomnijmy również, że postępy wykonane podczas darmowych dni zostaną zapisane na Waszych kontach, więc po ewentualnym zakupie pełnej wersji będziecie mogli kontynuować zabawę od miejsca, w którym przerwaliście.
