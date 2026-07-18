Duchowy następca Disco Elysium z dobrymi ocenami, ale słabą sprzedażą. ZA/UM zwalnia pracowników

Okazuje się, że ZERO PARADES nie sprzedało się na tyle dobrze, by ZA/UM mogło dalej funkcjonować w dotychczasowym kształcie:

Dziś dzielimy się trudnymi wiadomościami. Choć gra ZERO PARADES: For Dead Spies została wydana przy uznaniu krytyków, jej wyniki komercyjne nie pozwoliły nam na utrzymanie studia w obecnym rozmiarze.

Przekazaliśmy wypowiedzenia lub powiadomienia o zagrożeniu redukcją etatów, co dotknie do 32 naszych koleżanek i kolegów we wszystkich działach studia ZA/UM. Ich praca przyniosła trwałą zmianę i odcisnęła swoje piętno na ZERO PARADES: For Dead Spies, jak i na całym studiu.

Podczas tego trudnego procesu nieustannie konsultowaliśmy się i współpracowaliśmy z przedstawicielami Związku Pracowników ZA/UM (ZA/UM Workers' Alliance).

To zmienia kształt ZA/UM, ale nie jego cel. Nasze standardy artystyczne pozostają niezmienne: będziemy trwać.

Wszystkich, którzy obecnie rekrutują, prosimy o wzięcie pod uwagę odchodzących z ZA/UM współpracowników.