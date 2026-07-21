Między graczami wybuchła religijna wojna. To jedna z najbardziej niezwykłych akcji społeczności MMO

Fani Old School RuneScape podzielili się na dwa obozy i ruszyli do walki.

Choć Old School RuneScape to jedna z najstarszych i najpopularniejszych gier MMORPG na świecie, wciąż potrafi zaskakiwać aktywnością swojej społeczności. Produkcja studia Jagex zadebiutowała w 2013 roku jako odtworzona wersja klasycznego RuneScape z 2007 roku. Do dziś przyciąga setki tysięcy graczy dzięki rozbudowanemu światu, swobodzie rozgrywki oraz aktywnej społeczności. A to kolejny przejaw jej aktywności.

Gracze sami rozpętali religijną wojnę

W ostatnich dniach fani zorganizowali nietypowe wydarzenie. Rozpoczęli religijną wojnę pomiędzy wyznawcami dwóch bóstw znanych z uniwersum gry – Saradomina i Zamoraka. Ubrani w charakterystyczne szaty, wyposażeni w magiczne kostury i podstawowe zapasy prowiantu gracze tłumnie ruszyli do Wilderness, czyli strefy PvP, gdzie mogą zostać zaatakowani przez innych uczestników zabawy.