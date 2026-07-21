Między graczami wybuchła religijna wojna. To jedna z najbardziej niezwykłych akcji społeczności MMO

Fani Old School RuneScape podzielili się na dwa obozy i ruszyli do walki.
Choć Old School RuneScape to jedna z najstarszych i najpopularniejszych gier MMORPG na świecie, wciąż potrafi zaskakiwać aktywnością swojej społeczności. Produkcja studia Jagex zadebiutowała w 2013 roku jako odtworzona wersja klasycznego RuneScape z 2007 roku. Do dziś przyciąga setki tysięcy graczy dzięki rozbudowanemu światu, swobodzie rozgrywki oraz aktywnej społeczności. A to kolejny przejaw jej aktywności.
Gracze sami rozpętali religijną wojnę
W ostatnich dniach fani zorganizowali nietypowe wydarzenie. Rozpoczęli religijną wojnę pomiędzy wyznawcami dwóch bóstw znanych z uniwersum gry – Saradomina i Zamoraka. Ubrani w charakterystyczne szaty, wyposażeni w magiczne kostury i podstawowe zapasy prowiantu gracze tłumnie ruszyli do Wilderness, czyli strefy PvP, gdzie mogą zostać zaatakowani przez innych uczestników zabawy.
Pierwsza wyprawa zakończyła się przejęciem Chaos Temple przez zwolenników Saradomina. Odpowiedź przyszła jednak błyskawicznie – wyznawcy Zamoraka zapowiedzieli kontratak i obronę świątyni podczas kolejnego wydarzenia zaplanowanego na najbliższy weekend.
GramTV przedstawia:
Konflikt rzecz jasna ma ścisły związek z grą. W fabule RuneScape wojna pomiędzy Saradominem i Zamorakiem odgrywa kluczową rolę i to właśnie starcie bogów doprowadziło do powstania zniszczonych terenów Wilderness. Społeczność postanowiła więc przenieść jeden z najważniejszych elementów lore do spontanicznej rozgrywki.
Najbardziej imponujące jest jednak to, że wydarzenie nie oferuje żadnych nagród. Uczestnicy nie zdobywają wyjątkowego ekwipunku ani dodatkowego doświadczenia. To w pełni oddolna inicjatywa fanów, którzy dla samej zabawy i odgrywania ról postanowili ożywić jeden z najważniejszych konfliktów w historii świata RuneScape.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!