To koniec Final Fantasy XIV Mobile. Gra nie doczeka się globalnej premiery i zostanie wyłączona w Chinach

Wraz z oficjalnym komunikatem deweloperzy natychmiast zakończyli możliwość rejestracji nowych użytkowników oraz dokonywania płatności w chińskiej wersji gry. Serwery Final Fantasy XIV Mobile zostaną wyłączone 30 września, kończąc działalność projektu. Twórcy potwierdzili, że jest to ostateczna decyzja. W opublikowanym oświadczeniu przeprosili również wszystkich graczy oczekujących światowego wydania gry:

Projekt Final Fantasy XIV Mobile nie doczeka się premiery poza Chinami. Tencent oraz Square Enix zakończyły obowiązującą między firmami umowę licencyjną, w związku z czym mobilna odsłona gry tworzona przez należące do Tencentu Lightspeed Studios zostanie całkowicie zamknięta. Oznacza to również definitywne anulowanie planowanej globalnej premiery.

Do wszystkich, którzy z niecierpliwością oczekiwali globalnej wersji, kierujemy nasze szczere przeprosiny za to, że nie byliśmy w stanie sprostać waszym oczekiwaniom.

Od momentu zapowiedzi podkreślano, że Final Fantasy XIV Mobile nie miało być prostym przeniesieniem popularnego MMORPG na urządzenia mobilne. Produkcję określano jako siostrzaną grę, która miała czerpać inspiracje z Final Fantasy XIV, jednocześnie oferując rozwiązania dostosowane do smartfonów i tabletów. Nad projektem pracowało Lightspeed Studios we współpracy z producentem Naokim Yoshidą, który uczestniczył w opracowywaniu założeń gry. Zespół wspólnie określał, jak powinna wyglądać mobilna odsłona uniwersum Final Fantasy XIV, a także jakie elementy powinny lub nie powinny znaleźć się w nowej produkcji. Według wcześniejszych informacji rozmowy z deweloperami miały przekonać Yoshidę, że stworzenie ambitnej gry mobilnej osadzonej w świecie FFXIV jest możliwe.

Gra była projektowana zarówno z myślą o wieloletnich fanach Final Fantasy XIV, jak i nowych, bardziej okazjonalnych odbiorcach. Twórcy planowali zaoferować system walki inspirowany MMORPG, znane klasy postaci, różnorodne wyzwania oraz kultowe lokacje rozpoczynające się od zawartości znanej z dodatku A Realm Reborn. Projekt miał być rozwijany poprzez kolejne aktualizacje i nowe elementy zawartości. Niestety te plany nie zostaną już zrealizowane. W komunikacie wyjaśniono, że zakończenie współpracy pomiędzy Tencentem i Square Enix było efektem zmian w działalności biznesowej oraz zmian zachodzących na rynku, co doprowadziło do rozwiązania umowy licencyjnej i definitywnego zakończenia prac nad Final Fantasy XIV Mobile.