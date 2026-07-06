Ta ekskluzywna gra zniknęła z Xboxa bez ostrzeżenia i bez pożegnania

Jeśli jej nie kupiłeś, możesz już nigdy w nią nie zagrać.
Cyfrowa dystrybucja daje wygodę, ale jak wiemy, ma też swoją ciemną stronę. Przekonali się o tym właśnie gracze Xboxa. Jedna z ekskluzywnych produkcji zniknęła ze sprzedaży bez żadnej zapowiedzi, a ponieważ nigdy nie doczekała się fizycznego wydania, nowi gracze nie mają już możliwości jej kupienia.
Boom Boom Rocket przeszło do historii
Mowa o Boom Boom Rocket, rytmicznej grze stworzonej przez Bizarre Creations i wydanej przez Electronic Arts w 2007 roku wyłącznie na Xboxa 360. Był to jednocześnie pierwszy przedstawiciel gatunku gier muzycznych, który trafił do usługi Xbox Live Arcade. Kilka lat później produkcja otrzymała wsparcie w ramach wstecznej kompatybilności, dzięki czemu można było uruchomić ją również na konsolach Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S.
Teraz jednak tytuł niespodziewanie zniknął z cyfrowej sprzedaży. Microsoft ani Electronic Arts nie uprzedzili graczy o planowanym wycofaniu, dlatego wiele osób dowiedziało się o wszystkim dopiero wtedy, gdy było już za późno. Osoby, które wcześniej kupiły grę, nadal mogą ją pobierać i uruchamiać, ale nowi gracze stracili tę możliwość bezpowrotnie.
GramTV przedstawia:
Przyczyny decyzji nie zostały oficjalnie ujawnione. Najczęściej w podobnych przypadkach chodzi o wygaśnięcie licencji, jednak tym razem żadna ze stron nie wydała stosownego komunikatu. W efekcie wśród graczy dominują jedynie spekulacje.
Choć Boom Boom Rocket nie stało się wielkim przebojem i zebrało umiarkowane recenzje, przez lata zyskało wierne grono fanów. Z tego względu na forach poświęconych Xboxowi nie brakuje głosów rozczarowania. Wielu graczy przyznaje, że od dawna planowało zakup produkcji, ale odkładało decyzję na później. Teraz okazuje się, że taka okazja już nie wróci. To kolejny przykład pokazujący, że cyfrowe gry nie zawsze pozostają dostępne na zawsze.
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