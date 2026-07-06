Ta ekskluzywna gra zniknęła z Xboxa bez ostrzeżenia i bez pożegnania

Jeśli jej nie kupiłeś, możesz już nigdy w nią nie zagrać.

Cyfrowa dystrybucja daje wygodę, ale jak wiemy, ma też swoją ciemną stronę. Przekonali się o tym właśnie gracze Xboxa. Jedna z ekskluzywnych produkcji zniknęła ze sprzedaży bez żadnej zapowiedzi, a ponieważ nigdy nie doczekała się fizycznego wydania, nowi gracze nie mają już możliwości jej kupienia.

Boom Boom Rocket przeszło do historii

Mowa o Boom Boom Rocket, rytmicznej grze stworzonej przez Bizarre Creations i wydanej przez Electronic Arts w 2007 roku wyłącznie na Xboxa 360. Był to jednocześnie pierwszy przedstawiciel gatunku gier muzycznych, który trafił do usługi Xbox Live Arcade. Kilka lat później produkcja otrzymała wsparcie w ramach wstecznej kompatybilności, dzięki czemu można było uruchomić ją również na konsolach Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S.