Zwolnienia w Halo Studios po premierze Halo: Campaign Evolved. Pracownicy potwierdzają redukcję etatów

Krótko po premierze Halo: Campaign Evolved w sieci zaczęły pojawiać się informacje o zwolnieniach w Halo Studios. Doniesienia potwierdzają sami pracownicy, którzy za pośrednictwem serwisu LinkedIn poinformowali o zakończeniu współpracy ze studiem.

Pracownicy żegnają się z Halo Studios

Jednym z pierwszych, którzy publicznie odnieśli się do sytuacji, był producent Nick Treitman. Po 6,5 roku pracy przy serii Halo poinformował, że został objęty kolejną falą redukcji zatrudnienia. Jak napisał, przez lata udało mu się uniknąć wcześniejszych zwolnień, jednak tym razem również jego stanowisko zostało zlikwidowane. Podkreślił jednocześnie, że nadal darzy ogromnym szacunkiem zarówno markę Halo, jak i zespół, z którym współpracował.