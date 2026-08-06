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Zwolnienia w Halo Studios po premierze Halo: Campaign Evolved. Pracownicy potwierdzają redukcję etatów

Mikołaj Berlik
2026/08/06 10:00
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Złe wieści dla fanów serii.

Krótko po premierze Halo: Campaign Evolved w sieci zaczęły pojawiać się informacje o zwolnieniach w Halo Studios. Doniesienia potwierdzają sami pracownicy, którzy za pośrednictwem serwisu LinkedIn poinformowali o zakończeniu współpracy ze studiem.

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved

Pracownicy żegnają się z Halo Studios

Jednym z pierwszych, którzy publicznie odnieśli się do sytuacji, był producent Nick Treitman. Po 6,5 roku pracy przy serii Halo poinformował, że został objęty kolejną falą redukcji zatrudnienia. Jak napisał, przez lata udało mu się uniknąć wcześniejszych zwolnień, jednak tym razem również jego stanowisko zostało zlikwidowane. Podkreślił jednocześnie, że nadal darzy ogromnym szacunkiem zarówno markę Halo, jak i zespół, z którym współpracował.

Treitman pracował przy wielu obszarach rozwoju serii, wspierając zespoły odpowiedzialne m.in. za grafikę, sieć, lokalizację, fabułę oraz społecznościowy tryb multiplayer w Halo Infinite.

GramTV przedstawia:

Informację o zakończeniu współpracy przekazał również Paul Morris, pełniący funkcję Scrum Mastera. W jego przypadku zaznaczono jednak, że był pracownikiem kontraktowym. Z kolei Caleb Lawrence, inżynier oprogramowania w Halo Studios, również zaktualizował swój profil zawodowy, informując, że poszukuje nowego zatrudnienia. Na ten moment nie wiadomo, ilu pracowników objęła najnowsza fala zwolnień ani jakie działy zostały najbardziej dotknięte redukcjami.

Redukcje nastąpiły niedługo po debiucie Halo: Campaign Evolved, które mogło nie spełnić pokładanych w tytule oczekiwań. Na ten moment na Steamie widzimy ponad 8 tysięcy opinii, lecz tylko 62 procent pozytywnych

Halo Studios nie opublikowało dotąd oficjalnego komunikatu dotyczącego skali zwolnień ani powodów przeprowadzenia redukcji etatów.

Źródło:https://insider-gaming.com/halo-studios-hit-by-layoffs-after-campaign-evolved-launch/

Tagi:

News
PC
Halo
zwolnienia
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Halo: Campaign Evolved
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:39

Poprawcie tytuł. To są dobre wieści dla fanów serii. Ci ludzie w życiu nie powinni robić Halo. Oni wręcz nienawidzą Halo. Dodatkowo z tego co widziałem mieli okazje zrobić 3 nowe misje i ogólna opinia jest taka że są koszmarne, kiepsko napisane a postacie w nich są okropne.

Więc jeżeli przerabiają klasyka i potrafią nawet to spieprzyć mimo że mają przepis na sukces gotowy - jeżęli nie potrafią nawet stworzyć misje pasujące do klasyka na poziomie klasyka - to o czym my tu w ogóle dyskutujemy? 

Także zwolnienia to najlepsze co się może przytrafić Halo i MS. Na dobrą sprawę wg mnie powinni w ogóle rozwiązać 434. Bo to jest nadal 434. Nie Halo Studio. Halo Studio to jest rebranding podobny do tego co Microsoft zrobił jak się Windows Mobile nie przyjął. Zmienili nazwę na Windows Phone myśląc że to wystarczy i nikt się nie zorientuje jaki syf jest za nową nazwą. Tak jakby nikt nie patrzył że to tylko zmiana nazwy.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112