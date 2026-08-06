Zwolnienia w Halo Studios po premierze Halo: Campaign Evolved. Pracownicy potwierdzają redukcję etatów

Krótko po premierze Halo: Campaign Evolved w sieci zaczęły pojawiać się informacje o zwolnieniach w Halo Studios. Doniesienia potwierdzają sami pracownicy, którzy za pośrednictwem serwisu LinkedIn poinformowali o zakończeniu współpracy ze studiem.
Pracownicy żegnają się z Halo Studios
Jednym z pierwszych, którzy publicznie odnieśli się do sytuacji, był producent Nick Treitman. Po 6,5 roku pracy przy serii Halo poinformował, że został objęty kolejną falą redukcji zatrudnienia. Jak napisał, przez lata udało mu się uniknąć wcześniejszych zwolnień, jednak tym razem również jego stanowisko zostało zlikwidowane. Podkreślił jednocześnie, że nadal darzy ogromnym szacunkiem zarówno markę Halo, jak i zespół, z którym współpracował.
Treitman pracował przy wielu obszarach rozwoju serii, wspierając zespoły odpowiedzialne m.in. za grafikę, sieć, lokalizację, fabułę oraz społecznościowy tryb multiplayer w Halo Infinite.
GramTV przedstawia:
Informację o zakończeniu współpracy przekazał również Paul Morris, pełniący funkcję Scrum Mastera. W jego przypadku zaznaczono jednak, że był pracownikiem kontraktowym. Z kolei Caleb Lawrence, inżynier oprogramowania w Halo Studios, również zaktualizował swój profil zawodowy, informując, że poszukuje nowego zatrudnienia. Na ten moment nie wiadomo, ilu pracowników objęła najnowsza fala zwolnień ani jakie działy zostały najbardziej dotknięte redukcjami.