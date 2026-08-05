Marvel Rivals ujawnia kolejną postać. The Hood trafi do gry już 7 sierpnia

NetEase Games oficjalnie zapowiedziało kolejną grywalną postać w Marvel Rivals. Wraz z aktualizacją Sezon 9.5, która zadebiutuje 7 sierpnia, do składu bohaterów dołączy The Hood – znany z komiksów Marvela przeciwnik, który posługuje się zarówno bronią palną, jak i demoniczną magią.

Marvel Rivals – Parker Robbins wkracza do akcji

The Hood, czyli Parker Robbins, będzie pełnił rolę postaci z klasy Vanguard. W komiksowym uniwersum Marvela dorastał w cieniu Kingpina, a trudna sytuacja rodzinna oraz wpływ Wilsona Fiska popchnęły go na drogę przestępczości. Przełomowym momentem w jego historii było spotkanie z demonem, dzięki któremu zdobył charakterystyczny kaptur i buty obdarzające go nadprzyrodzonymi mocami. Od tego momentu wykorzystywał je do realizacji własnych celów, stając się jednym z bardziej niebezpiecznych złoczyńców Marvela.