Marvel Rivals ujawnia kolejną postać. The Hood trafi do gry już 7 sierpnia

NetEase Games oficjalnie zapowiedziało kolejną grywalną postać w Marvel Rivals. Wraz z aktualizacją Sezon 9.5, która zadebiutuje 7 sierpnia, do składu bohaterów dołączy The Hood – znany z komiksów Marvela przeciwnik, który posługuje się zarówno bronią palną, jak i demoniczną magią.
Marvel Rivals – Parker Robbins wkracza do akcji
The Hood, czyli Parker Robbins, będzie pełnił rolę postaci z klasy Vanguard. W komiksowym uniwersum Marvela dorastał w cieniu Kingpina, a trudna sytuacja rodzinna oraz wpływ Wilsona Fiska popchnęły go na drogę przestępczości. Przełomowym momentem w jego historii było spotkanie z demonem, dzięki któremu zdobył charakterystyczny kaptur i buty obdarzające go nadprzyrodzonymi mocami. Od tego momentu wykorzystywał je do realizacji własnych celów, stając się jednym z bardziej niebezpiecznych złoczyńców Marvela.
Opublikowany zwiastun prezentuje styl walki The Hooda. Bohater korzysta z dwóch pistoletów wzmocnionych magią, prowadząc intensywny ostrzał, który potrafi przełamać nawet obronę Kapitana Ameryki. Jego umiejętności specjalne oraz atak ostateczny pozwalają przyzwać demoniczną moc, która sieje spustoszenie na polu bitwy. Co ciekawe, postać będzie oferowała również wsparcie dla sojuszników – twórcy potwierdzili możliwość wzmacniania wybranych bohaterów, takich jak Cloak & Dagger.
Owinięty w przeklęty płaszcz, Parker Robbins stracił wiarę w bohaterów – zarówno w swojego ojca, jak i w Kapitana Amerykę ze swojego świata – zastępując ją nienasyconą żądzą władzy, która pozwoliłaby mu zmienić świat. Kradnąc zaklęty płaszcz ze Skarbca, stworzył nową tożsamość jako budzący strach król przestępczego półświatka – The Hood.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja wystartuje 7 sierpnia i oprócz debiutu The Hooda ma przynieść także kolejne nowości. Twórcy Marvel Rivals zapowiadają, że w najbliższym czasie ujawnią więcej informacji na temat nowych map oraz zmian w balansie postaci.