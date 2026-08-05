Gears of War: E-Day z ważną zmianą przed startem bety. Twórcy dodali tryb PvP po prośbach graczy

Deweloperzy zareagowali na prośbę graczy.

Studio The Coalition wsłuchało się w głosy społeczności i w ostatniej chwili rozszerzyło zawartość otwartej bety Gears of War: E-Day. Okazuje się, że podczas pierwszego weekendu testów gracze będą mogli sprawdzić nie tylko kooperacyjny Horde Siege, ale również długo wyczekiwany tryb PvP Versus. Gears of War: E-Day – fani narzekali, twórcy szybko zareagowali Początkowo beta dostępna dla osób, które zamówiły grę w przedsprzedaży lub posiadają abonament Xbox Game Pass Ultimate, miała oferować wyłącznie nowy tryb Horde Siege. Decyzja spotkała się z krytyką, ponieważ wielu graczy spodziewało się, że w ramach wczesnego dostępu będą mogli również wypróbować klasyczne starcia PvP.

The Coalition odpowiedziało na komentarze społeczności krótkim komunikatem. Wczytywanie ramki mediów. Twórcy potwierdzili, że PvP w Gears of War: E-Day zostało przebudowane względem poprzednich odsłon serii. Najważniejsze zmiany obejmują mecze w formacie 4 na 4 zamiast 5 na 5, powrót potężnych Power Weapons, a także nowy system poruszania się. Mimo to, wciąż zobaczymy identyczne wyposażenie początkowe dla wszystkich graczy.

GramTV przedstawia:

Na razie nie ujawniono map ani trybów dostępnych podczas testów, jednak pełna wersja gry zaoferuje m.in. Team Deathmatch, Conquest, Demolition oraz nowy tryb Crucible. Oprócz PvP uczestnicy testów nadal będą mogli sprawdzić Horde Siege – nową wersję kooperacyjnego trybu przetrwania. Rozgrywka pozwoli na zabawę 12 graczom, podzielonym na trzy drużyny. Gracze będą wykonywać zmieniające się cele na dużych mapach, by ostatecznie zmierzyć się z finałową falą przeciwników i dokonać ewakuacji. W becie dostępna będzie mapa Golden Quarter oraz cztery klasy postaci. Pierwszy weekend otwartej bety potrwa od 6 do 10 sierpnia i będzie dostępny dla osób z dostępem do wczesnych testów. Drugi etap odbędzie się 13–17 sierpnia i zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym graczom. Pełna wersja Gears of War: E-Day zadebiutuje 6 października na Xbox Series X/S oraz PC. Gears of War: E-Day z „oldschoolowym” multiplayeryem bez Battle Passa. Jest oczywiście jeden haczyk