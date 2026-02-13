Apex Legends z konkretnym harmonogramem. Respawn zapowiada dynamiczny rok

Respawn stawia na społeczność.

Apex Legends wkracza w kolejny rok rozwoju z rozbudowaną mapą drogową, która obejmuje cały 2026 rok oraz początek 2027. Zespół odpowiedzialny za tytuł podkreśla, że plan ma charakter dynamiczny, a harmonogram może ulegać zmianom w zależności od postępów prac. Najbardziej zaawansowane elementy oznaczono jako gotowe do wdrożenia, część funkcji jest już w produkcji, a kolejne pozostają na etapie przygotowań. Apex Legends z mapą drogową na 2026 rok. Respawn zapowiada większy wpływ społeczności na rozwój gry Jednym z głównych filarów strategii pozostaje rozwój oparty na opiniach graczy. Twórcy deklarują, że przy podejmowaniu decyzji będą uwzględniać nastroje społeczności, dane analityczne oraz doświadczenie zdobyte przez lata pracy nad marką. Równocześnie zapowiedziano bardziej przejrzystą komunikację i regularne informowanie o kierunku zmian.

W 2026 roku zaplanowano pięć sezonów, a dwa z nich przyniosą nowe Legendy. Pierwsza, o charakterze zaczepnym, zadebiutuje w sezonie 29, a kolejna w sezonie 32. W międzyczasie przewidziano modyfikacje istniejących postaci oraz głębsze zmiany w systemie klas. Twórcy zapowiadają, że nowe postacie mają wpływać na sposób budowania drużyny i dynamikę starć. Kontynuowany będzie rozwój trybu Joker. W nadchodzącym roku w każdym sezonie pojawi się przynajmniej jedno wydarzenie tego typu, a od sezonu 30 planowane są po dwa na każdy podział sezonowy. Zespół zapowiada również specjalne eventy, choć szczegóły mają zostać ujawnione później.

GramTV przedstawia:

Zmiany obejmą także mapy. W pierwszej połowie roku planowane są poprawki punktów orientacyjnych, rozmieszczenia osłon i rotacji, by poprawić komfort gry na różnych poziomach rywalizacji. W dalszej części roku Skraj Świata otrzyma aktualizację pod kątem rozgrywek rankingowych, a duża modyfikacja jednej z map ma wprowadzić element nostalgii dla weteranów. W obszarze łupów zapowiedziano kolejne usprawnienia. Po wcześniejszych zmianach w ekwipunku, sezon 30 ma przynieść gruntowną przebudowę systemu progresji mocy w trakcie meczu, a sezon 31 wprowadzi nowy sposób korzystania z jednej z ulubionych broni społeczności. Twórcy podkreślają także dalszą walkę z oszustwami i rozwój systemów anty-cheat. W 2025 roku wprowadzono zmiany w dopasowywaniu graczy i wykrywaniu nieuczciwych zachowań, co przełożyło się na spadek zgłoszeń i mniejszą liczbę incydentów w meczach rankingowych. Zespół zapowiada kontynuację tych działań w 2026 roku, deklarując dążenie do utrzymania jak najwyższej integralności rywalizacji online.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



