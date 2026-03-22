Darmowa gra na Epic Games Store. Nie znajdziesz jej nigdzie indziej

Kolejna darmowa gra na Epic Games Store. Już teraz możecie dodać do biblioteki tytuł, za który nic nie zapłacicie.

Tym razem Epic rozdaje Wave Gods: Ammo Night. Mowa tutaj o wydanym na początku lutego tego roku tytule na wyłączność, który możemy zgarnąć jedynie na Epic Games Store. Za produkcją tą stoi tureckie Vault Games, które ma na swoim koncie wiele gier stworzonych zarówno na komputery osobiste, jak i urządzenia przenośne. Niemniej Wave Gods to jego najambitniejszy projekt. Jest to pierwszoosobowa strzelanka do zabawy w coopie do 6 osób, w ramach której staramy się przetrwać w świecie trawionym przez apokalipsę zombie. A to wszystko, przypomnijmy, za darmo. Szczegóły promocji poniżej.

W opuszczonym świecie ciszę śmierci przerywają zombie! Oszczędzaj amunicję, łącz siły ze znajomymi i przetrwaj ten koszmar. W sieciowej bitwie o przetrwanie możesz wziąć udział solo lub w grupie do 6 graczy! W ciemnościach opuszczonego świata przetrwanie jest Twoją jedyną opcją. Wave Gods: Ammo Night oferuje klimatyczny survival shooter z epicką walką przeciwko niekończącym się falom nieumarłych. Tryb wieloosobowy do 6 graczy Gdy zapada noc, ciszę przerywają jedynie jęki zmarłych. Każda kolejna fala spycha Cię bliżej krawędzi. Twoja amunicja, odwaga i towarzysze broni będą Twoją najpotężniejszą bronią. Tylko w Epic Games Store – zagraj teraz!

Kolejna darmowa gra na Epic Games Store

Jak zgarnąć Wave Gods: Ammo Night za darmo? Wystarczy udać się pod ten adres i przypisać grę do swojego konta Epic Games Store. Co istotne, mamy ograniczony czas na to, by zgarnąć swoją kopię, bo promocja trwa tylko do 29 marca 2026. Po tym czasie tytuł wróci do swojej zwyczajowej ceny, czyli 59,99 zł.