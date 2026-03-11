Gwiezdne wojny otrzymają najbardziej ekscytującą kontynuację? Lucasfilm zapowiedział ważną nowość

Fani otrzymają dalszy ciąg tej historii.

Uniwersum Gwiezdnych wojen ponownie sięga do czasów z oryginalnej trylogii, aby opowiedzieć kolejną historię z czasów narodzin Rebelii. Lucasfilm oficjalnie zapowiedział nową powieść zatytułowaną Star Wars: Reign of the Empire – Edge of the Abyss, która stanie się jednym z najciekawszych prequeli powiązanych z serialem Andor. Star Wars: Reign of the Empire – Edge of the Abyss – nowa książka będzie prequelem do serialu Andor Edge of the Abyss jest drugą odsłoną trylogii Reign of the Empire, której akcja rozgrywa się w tak zwanych Mrocznych Czasach. Historia została osadzona na rok przed wydarzeniami znanymi z serialu Andor, dzięki czemu ma bezpośrednio uzupełniać fabułę produkcji dostępnej na Disney+.

Autorką powieści jest Rebecca Roanhorse, która wcześniej pracowała już przy projektach związanych z marką Gwiezdnych wojen. W nowej książce powróci wiele znanych postaci, w tym Luthen Rael, Kleya Marki, Mon Mothma czy Bail Organa. Na kartach powieści pojawi się także Saw Gerrera, a czytelnicy ponownie spotkają Perrina Ferthę i Leidę Mothmę. Historia ma również przygotować grunt pod wydarzenia znane z drugiego sezonu Andor, w tym dramatyczne wydarzenia związane z masakrą na Ghormanie. Akcja zaprowadzi bohaterów właśnie na tę planetę, a fabuła ma przybliżyć kulisy rosnącego oporu przeciwko Imperium.

Jednym z najbardziej intrygujących elementów zapowiedzi jest sugestia spotkania młodej Lei z Leidą Mothmą, córką Mon Mothmy. Taki wątek mógłby rzucić nowe światło na relacje między bohaterkami i jeszcze mocniej podkreślić rolę rodziny Organy w rodzącej się Rebelii. Pierwszy tom trylogii, The Mask of Fear autorstwa Alexandra Freeda, spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem czytelników. Druga część ma kontynuować historię konspiracyjnej sieci rebeliantów oraz pokazać, jak rodził się ruch oporu, który w przyszłości doprowadzi do otwartego konfliktu z Imperium. Premiera książki Star Wars: Reign of the Empire – Edge of the Abyss została zaplanowana na 15 września 2026 roku. Debiut trzeciej części planowany jest na przyszły rok.

