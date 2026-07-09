Wyciek ujawnia szokujący zwrot akcji w nowym Avengers. Fani czekali 10 lat aby zobaczyć to na ekranie

Wielu widzów będzie zachwyconych tym rozwiązaniem.

Marvel wciąż nie pokazał szerokiej publiczności pełnego zwiastuna Avengers: Doomsday, ale według najnowszego wycieku fani mogą oczekiwać ogromnego zwrotu akcji. Według doniesień nadchodzące zestawy LEGO powiązane z produkcją braci Russo mogą zdradzać nie tylko obecność kilku ważnych bohaterów, lecz także zaskakujący zwrot związany z Kapitanem Ameryką. Uwaga na poniższe spoilery! Avengers: Doomsday – nadchodzi oczekiwany przez fanów wariant Kapitana Ameryki W sieci pojawiły się informacje o zestawie, w którym mają znaleźć się elementy nawiązujące do X-Menów, w tym replika Sentinela, głowa pokonanego Sentinela oraz znak z X-Mansion. Co ciekawe, zestaw ma zawierać również minifigurki Doktora Dooma, Mystique, Mr. Fantastica, Thora, Magneto i Nightcrawlera. Takie połączenie postaci trudno uznać za przypadkowe, szczególnie że od dłuższego czasu mówi się o dużej bitwie z udziałem bohaterów znanych z różnych zakątków uniwersum Marvela.

Oczywiście zestawy LEGO tworzone przy okazji kinowych premier nie zawsze idealnie odzwierciedlają wydarzenia z filmów. Często upraszczają sceny, mieszają bohaterów lub dodają elementy stworzone przede wszystkim z myślą o atrakcyjności samego zestawu. Mimo to w przeszłości podobne produkty potrafiły zawierać wskazówki dotyczące fabuły, dlatego fani szybko zaczęli analizować każdy szczegół przecieku.

GramTV przedstawia:

Największe poruszenie wywołuje jednak drugi rzekomy zestaw, zatytułowany Dark Avengers Quinjet. Według doniesień w pudełku ma znaleźć się HYDRA Kapitan Ameryka. Jeżeli ta informacja okaże się prawdziwa, Marvel może szykować jeden z najbardziej zaskakujących powrotów Steve’a Rogersa w całej historii MCU. Nie chodziłoby bowiem o klasyczną wersję bohatera, lecz o jego mroczny, alternatywny wariant, który mógłby stanąć na czele Dark Avengers. Bohater zadebiutował w komiksach w numerze Captain America: Sam Wilson #7 z marca 2016 roku. Taki pomysł natychmiast rozpala wyobraźnię, gdyż Avengers: Doomsday ma być filmem mocno osadzonym w multiversum. Obecność Doktora Dooma, bohaterów Fantastycznej Czwórki, mutantów oraz różnych drużyn znanych z MCU sugeruje, że Marvel może pójść w stronę wielkiego starcia światów, w którym pojawią się także wypaczone wersje dobrze znanych postaci. HYDRA Kapitan Ameryka idealnie pasowałby do takiej koncepcji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.