Odyseja to arcydzieło? Pierwsze opinie trafiły do sieci

Film opowiada o Odyseuszu, granym przez Matta Damona, który po wojnie trojańskiej próbuje wrócić do Itaki, do swojej żony Penelopy oraz syna Telemacha. W obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron jako nimfa Kalipso, Robert Pattinson jako Antinous, John Leguizamo jako Eumajos oraz Jon Bernthal jako Menelaos, król Sparty. Odyseja jest również wyjątkowa od strony technicznej, gdyż to pierwsza produkcja nakręcona w całości w formacie IMAX.

Christopher Nolan wraca po sukcesie Oppenheimera z filmem, który już teraz wyrasta na jedno z największych wydarzeń kinowych 2026 roku. Odyseja, czyli autorska adaptacja klasycznego eposu Homera, doczekała się pierwszych reakcji po pokazach prasowych i premierze w Londynie. Opinie są w większości entuzjastyczne, a krytycy podkreślają rozmach, obsadę, wykorzystanie formatu IMAX oraz zaskakująco mocne elementy grozy.

Pierwsze reakcje wskazują, że Nolan postawił na widowisko o ogromnej skali, ale nie zrezygnował przy tym z emocji, intymności i charakterystycznego dla siebie napięcia. Liam Crowley ze ScreenRant określił film jako kinowe doświadczenie, które trzeba zobaczyć na wielkim ekranie, a zarazem jeden z najważniejszych blockbusterów ostatnich lat.

To absolutne przedefiniowanie słowa epicki i nowy złoty standard kina blockbusterowego. Każdy akt sam w sobie mógłby walczyć o nominację do Oscara za najlepszy film. Tempo jest perfekcyjne. Jest tu kilka zapadających w pamięć występów, ale Anne Hathaway to dla mnie pewniaczka do Oscara. Widziałem film dwa razy i jestem zszokowany, jak dużą ma wartość przy ponownym seansie. To list miłosny do mitu, przemysłu filmowego i najbardziej oddanych fanów twórczości Nolana. To jego koronne osiągnięcie.

Rachel Leishman z The Mary Sue zwróciła uwagę, że nowy film Nolana dorównuje rozmachem literackiemu pierwowzorowi, ale jednocześnie ma w sobie energię typową dla reżysera Mrocznego Rycerza, Incepcji i Oppenheimera.

Odyseja jest równie epickie jak materiał źródłowy, a do tego ma tę iskrę Christophera Nolana, która czyni je czymś wyjątkowym. To historia o miłości i stracie, która zabiera widza w podróż w sposób, jaki potrafi tylko Nolan. Zapierające dech, odważne i perfekcyjne.

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Simon Thompson pochwalił przede wszystkim Matta Damona, Roberta Pattinsona oraz Johna Leguizamo.

Odyseja Christophera Nolana to bezbłędne kino, epickie w każdym calu dokładnie tak, jak można było oczekiwać. Matt Damon prowadzi znakomitą obsadę i daje Odyseuszowi wszystko w potężnym, prawdopodobnie najlepszym występie w karierze. Robert Pattinson jest wybitny jako Antinous, a Eumajos w wykonaniu Johna Leguizamo to czysta wspaniałość.

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Jeremy Mathai z serwisu SlashFilm porównał skalę widowiska do klasycznego kina biblijnego, ale zaznaczył, że Nolan nie zgubił w tym wszystkim ludzkiego wymiaru opowieści.

Tak, Odyseja ma wszystko, czego trzeba. To Dziesięć przykazań Christophera Nolana, z rozmachem i skalą, które nigdy nie przytłaczają intymności. To uziemione, ale wierne spojrzenie na epicki mit, z kilkoma sprytnymi rewizjonistycznymi pomysłami. Himesh Patel jest MVP.

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Clayton Davis z Variety zauważył z kolei, że Odyseja przypomina Nolanowską odpowiedź na Hamiltona, między innymi dzięki wielokulturowej i międzypokoleniowej obsadzie.

W epicki sposób Odyseja sprawia wrażenie Christophera Nolana mierzącego się z Hamiltonem. Wielokulturowa, międzypokoleniowa obsada stanowi fundament tego widowiska spod znaku miecza i sandałów. Matt Damon prowadzi film z surowością, a Tom Holland wnosi wrażliwość i serce.

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Aaron Couch z The Hollywood Reporter podkreślił element, który może okazać się jednym z największych zaskoczeń filmu. Jego zdaniem Nolan po raz pierwszy w swojej karierze przygotował pełnoprawną sekwencję horroru.

Oglądam jego filmy w kinach od Memento i po 25 latach Odyseja daje nam coś po raz pierwszy: rozbudowaną sekwencję grozy wyreżyserowaną przez Christophera Nolana.

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Joe Deckelmeier z MovieWeb napisał, że Odyseja przypomniała mu, dlaczego kocha kino jako medium, i podkreślił, że produkcja wręcz domaga się seansu na możliwie największym ekranie.

Odyseja przypomniało mi, dlaczego tak bardzo kocham to medium. To taki rodzaj kina, który całkowicie wciąga i wymaga doświadczenia na największym możliwym ekranie. Dokładnie po to istnieje IMAX.

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