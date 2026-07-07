Odyseja to arcydzieło? Pierwsze opinie trafiły do sieci

Najnowszy film Christophera Nolana doczekał się pierwszych opinii od dziennikarzy.
Christopher Nolan wraca po sukcesie Oppenheimera z filmem, który już teraz wyrasta na jedno z największych wydarzeń kinowych 2026 roku. Odyseja, czyli autorska adaptacja klasycznego eposu Homera, doczekała się pierwszych reakcji po pokazach prasowych i premierze w Londynie. Opinie są w większości entuzjastyczne, a krytycy podkreślają rozmach, obsadę, wykorzystanie formatu IMAX oraz zaskakująco mocne elementy grozy.
Odyseja – recenzenci zachwyceni nowym filmem Christophera Nolana
Film opowiada o Odyseuszu, granym przez Matta Damona, który po wojnie trojańskiej próbuje wrócić do Itaki, do swojej żony Penelopy oraz syna Telemacha. W obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron jako nimfa Kalipso, Robert Pattinson jako Antinous, John Leguizamo jako Eumajos oraz Jon Bernthal jako Menelaos, król Sparty. Odyseja jest również wyjątkowa od strony technicznej, gdyż to pierwsza produkcja nakręcona w całości w formacie IMAX.
Pierwsze reakcje wskazują, że Nolan postawił na widowisko o ogromnej skali, ale nie zrezygnował przy tym z emocji, intymności i charakterystycznego dla siebie napięcia. Liam Crowley ze ScreenRant określił film jako kinowe doświadczenie, które trzeba zobaczyć na wielkim ekranie, a zarazem jeden z najważniejszych blockbusterów ostatnich lat.
To absolutne przedefiniowanie słowa epicki i nowy złoty standard kina blockbusterowego. Każdy akt sam w sobie mógłby walczyć o nominację do Oscara za najlepszy film. Tempo jest perfekcyjne. Jest tu kilka zapadających w pamięć występów, ale Anne Hathaway to dla mnie pewniaczka do Oscara. Widziałem film dwa razy i jestem zszokowany, jak dużą ma wartość przy ponownym seansie. To list miłosny do mitu, przemysłu filmowego i najbardziej oddanych fanów twórczości Nolana. To jego koronne osiągnięcie.
Rachel Leishman z The Mary Sue zwróciła uwagę, że nowy film Nolana dorównuje rozmachem literackiemu pierwowzorowi, ale jednocześnie ma w sobie energię typową dla reżysera Mrocznego Rycerza, Incepcji i Oppenheimera.
Odyseja jest równie epickie jak materiał źródłowy, a do tego ma tę iskrę Christophera Nolana, która czyni je czymś wyjątkowym. To historia o miłości i stracie, która zabiera widza w podróż w sposób, jaki potrafi tylko Nolan. Zapierające dech, odważne i perfekcyjne.
Wczytywanie ramki mediów.
Simon Thompson pochwalił przede wszystkim Matta Damona, Roberta Pattinsona oraz Johna Leguizamo.
Odyseja Christophera Nolana to bezbłędne kino, epickie w każdym calu dokładnie tak, jak można było oczekiwać. Matt Damon prowadzi znakomitą obsadę i daje Odyseuszowi wszystko w potężnym, prawdopodobnie najlepszym występie w karierze. Robert Pattinson jest wybitny jako Antinous, a Eumajos w wykonaniu Johna Leguizamo to czysta wspaniałość.
Wczytywanie ramki mediów.
Jeremy Mathai z serwisu SlashFilm porównał skalę widowiska do klasycznego kina biblijnego, ale zaznaczył, że Nolan nie zgubił w tym wszystkim ludzkiego wymiaru opowieści.
Tak, Odyseja ma wszystko, czego trzeba. To Dziesięć przykazań Christophera Nolana, z rozmachem i skalą, które nigdy nie przytłaczają intymności. To uziemione, ale wierne spojrzenie na epicki mit, z kilkoma sprytnymi rewizjonistycznymi pomysłami. Himesh Patel jest MVP.
Wczytywanie ramki mediów.
Clayton Davis z Variety zauważył z kolei, że Odyseja przypomina Nolanowską odpowiedź na Hamiltona, między innymi dzięki wielokulturowej i międzypokoleniowej obsadzie.
W epicki sposób Odyseja sprawia wrażenie Christophera Nolana mierzącego się z Hamiltonem. Wielokulturowa, międzypokoleniowa obsada stanowi fundament tego widowiska spod znaku miecza i sandałów. Matt Damon prowadzi film z surowością, a Tom Holland wnosi wrażliwość i serce.
Wczytywanie ramki mediów.
Aaron Couch z The Hollywood Reporter podkreślił element, który może okazać się jednym z największych zaskoczeń filmu. Jego zdaniem Nolan po raz pierwszy w swojej karierze przygotował pełnoprawną sekwencję horroru.
Oglądam jego filmy w kinach od Memento i po 25 latach Odyseja daje nam coś po raz pierwszy: rozbudowaną sekwencję grozy wyreżyserowaną przez Christophera Nolana.
Wczytywanie ramki mediów.
Joe Deckelmeier z MovieWeb napisał, że Odysejaprzypomniała mu, dlaczego kocha kino jako medium, i podkreślił, że produkcja wręcz domaga się seansu na możliwie największym ekranie.
Odyseja przypomniało mi, dlaczego tak bardzo kocham to medium. To taki rodzaj kina, który całkowicie wciąga i wymaga doświadczenia na największym możliwym ekranie. Dokładnie po to istnieje IMAX.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Matt Maytum z The Movie Wingman nazwał film intensywnym i ogromnym, a zarazem epickim osiągnięciem w budowaniu świata:
Odyseja jest intensywna i ogromna. To żywiołowy epos i popis budowania świata. Nolan zrobił to ponownie.
Wczytywanie ramki mediów.
Steven Weintraub z Collidera również nie ukrywał zachwytu i szczególnie mocno rekomendował seans w IMAX 70 mm:
Odyseja Christophera Nolana jest niesamowita. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu. Wszystko, od bezbłędnych występów po sposób, w jaki Nolan przyjmuje nadnaturalność, jest po prostu perfekcyjne. Jeżeli możecie, zobaczcie go w IMAX 70 mm. To doświadczenie, od którego opada szczęka. Film będzie świetny w każdym formacie, ale IMAX 70 mm to najlepsza opcja”.
Wczytywanie ramki mediów.
Podobne wrażenia miał Eric Davis, który nazwał Odyseję triumfem i jednym z najważniejszych dokonań w karierze reżysera. Krytyk docenił scenografię, akcję, skalę oraz występy Anne Hathaway, Matta Damona, Toma Hollanda i Roberta Pattinsona.
Odyseja Christophera Nolana to absolutny triumf i koronny osiągnięcie filmowe jednego z wielkich twórców naszych czasów. Scenografia jest niesamowita, akcja zapiera dech, a skala nie przypomina niczego, co Nolan zrobił wcześniej. Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak mocno przyjmuje horror. Anne Hathaway jest niesamowita, Matt Damon znakomity, a Tom Holland nadal udowadnia, że potrafi zrobić właściwie wszystko. Ale dla mnie show absolutnie skradł Robert Pattinson. To kinowe wydarzenie lata, a być może całego roku. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten film ponownie.
Wczytywanie ramki mediów.
Nie wszystkie opinie są jednak bezwarunkowo entuzjastyczne. IndieWire zwróciło uwagę, że Odyseja jest zaskakująco naturalnym następcą Oppenheimera, ale jednocześnie może być zbyt nierówne, by trafić do absolutnej czołówki filmów Nolana.
Odyseja to zaskakująco naturalna i mniej ponura kontynuacja tematów z Oppenheimera, opowieść o człowieku nawiedzanym przez to, że sprzeciwił się bogom i skazał cywilizację na cierpienie. Tym razem walczy, by pomścić własną pychę. IMAX jest oczywiście ogromny. Film jest zbyt toporny, by należeć do najwyższej półki Nolana, ale ostatni akt wynagradza podróż.
Wczytywanie ramki mediów.
Time Out podkreślił z kolei, że film jest gęsty, ale przystępny, a obsada prezentuje formę na poziomie najlepszych ról w karierze. W tej opinii szczególne wyróżnienie otrzymała Samantha Morton.
Gęsty, ale przystępny, pełen jednych z najlepszych występów w karierze tej imponującej obsady. Samantha Morton jest niezwykła. To oszałamiająca mieszanka rzemiosła i widowiska, która została stworzona, by przetrwać próbę czasu. Widziałem film dwa razy i za każdym razem wyniosłem z niego bardzo wiele: chłodną wizję brutalizowanych mężczyzn, którzy widzą samych siebie w oczach kobiet, studium przywództwa i staroświecką, pełną rozmachu przygodę. Nawet Cyklop mnie poruszył. Jest też kilka momentów humoru. Idźcie zobaczyć. Dwa razy.
Wczytywanie ramki mediów.
The Independent nazwało Odyseję największym filmem w dorobku Nolana i zwróciło uwagę, że produkcja ma znacznie więcej monumentalnych scen niż wcześniejsze projekty reżysera:
To największy film Nolana do tej pory. Ma mniej więcej trzy razy więcej wielkich sekwencji niż którykolwiek z jego wcześniejszych filmów, a każda z nich zapiera dech na swój sposób. W Odyseji Nolan pokazuje wizualne sztuczki w sposób, jakiego wcześniej prawie nie widzieliście. Jedyna uwaga, jaką mam, i to dobry problem, jest taka, że często chce się więcej każdej z tych scen. To mocno podbija potencjał filmu przy kolejnych seansach. Nie pamiętam też filmu z tak imponującą obsadą, w której wszyscy dowożą. Szczególne wyróżnienia należą się Tomowi Hollandowi w jego najlepszej dotąd roli jako Telemach, Himeshowi Patelowi oraz Samanthcie Morton, która kradnie show w kilku scenach, w których się pojawia.
Wczytywanie ramki mediów.
Digital Spy także chwali widowiskowość i finał, ale zaznacza, że osoby mocno przywiązane do oryginalnego eposu Homera mogą dyskutować z niektórymi decyzjami:
Odyseja jest oszałamiająca. Wypełnione intensywnymi i spektakularnymi scenami, często wspieranymi przez poruszającą duszę muzykę, prowadzi do finałowego aktu, który dorównuje wszystkiemu, co Nolan zrobił do tej pory. Puryści mogą kręcić nosem na zmiany adaptacyjne, ale jako doświadczenie ten film pokazuje, że nikt nie robi tego tak jak Nolan.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczesne reakcje sugerują więc, że Odyseja jest jednym z największych filmów roku, ale także jednym z najważniejszych produkcji w karierze Christophera Nolana. Widowisko trafi do kin 17 lipca tego roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!