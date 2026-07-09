Mister Sinister głównym przeciwnikiem X-Menów? Gwiazda Netflixa faworytem do roli

Ten aktor ma zagrać jednego z najpotężniejszych antagonistów z uniwersum Marvela.

Marvel Studios powoli układa przyszłość mutantów w MCU, a najnowsza plotka sugeruje, że studio ma już bardzo konkretnego kandydata do roli jednego z najważniejszych przeciwników X-Menów. Według insidera MyTimeToShineH, Wagner Moura jest obecnie głównym wyborem Marvela do roli Mister Sinistera w przygotowywanym restarcie serii. X-Men – Wagner Moura może zagrać Mister Sinistera Aktor najlepiej znany jest widzom z roli Pablo Escobara w serialu Narcos, ale jego filmografia w ostatnich latach mocno się rozrosła. Moura pojawił się między innymi w Sergio, Civil War oraz oscarowym Tajnym agencie, a w animacji Kot w butach: Ostatnie życzenie użyczył głosu Śmierci. Jeśli doniesienia się potwierdzą, Marvel może postawić na aktora, który łączy ekranową charyzmę z intensywnością potrzebną do zagrania wyjątkowo niepokojącego złoczyńcy.

Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to oficjalna informacja. Marvel Studios nie ogłosiło obsady nowego filmu o X-Menach, a sam projekt wciąż nie ma daty premiery. Wcześniej z rolą Mister Sinistera łączono Javiera Bardema, co może sugerować, że studio od pewnego czasu szuka aktora latynoskiego pochodzenia. Co ciekawe, jeszcze za czasów 20th Century Fox planowano wykorzystać tę postać w filmowym uniwersum mutantów. Jon Hamm miał pojawić się jako złoczyńca w Nowych mutantach, ale po przejęciu Foxa przez Disneya pomysł porzucono, a scena po napisach nigdy nie została nakręcona. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Mister Sinister, czyli Nathaniel Essex, to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci z komiksowej historii X-Menów. Stworzony przez Chrisa Claremonta i Marca Silvestriego złoczyńca zadebiutował w Uncanny X-Men numer 221 w 1987 roku. Essex jest genialnym, ale moralnie wynaturzonym genetykiem, opętanym wizją manipulacji DNA i stworzenia idealnego genu mutanta. Szczególnie interesuje go linia krwi Summersów, dlatego w komiksach często wiązano go z historiami Cyclopsa oraz Jean Grey. Według wcześniejszych plotek Mister Sinister może odegrać znacznie większą rolę niż tylko przeciwnik w jednym filmie. Mówi się, że Marvel widzi w nim jednego z głównych antagonistów kolejnej sagi MCU, co pasowałoby do długofalowego wprowadzenia mutantów po zakończeniu obecnego etapu multiversum. W tle nadal przewijają się także doniesienia o potencjalnym filmie Avengers kontra X-Men. Nowy film o X-Menach ma wyreżyserować Jake Schreier. Produkcja nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery, choć według plotek zdjęcia mogą ruszyć jeszcze w tym roku, a debiut kinowy miałby nastąpić w 2028 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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