Brad Pitt i Formuła 1 - zobacz pierwszy teaser wyczekiwanego F1

Pitt wciela się w doświadczonego kierowcę, który powraca na tor, by wspierać młodego zawodnika (Damson Idris) i spróbować jeszcze raz sięgnąć po chwałę. W filmie wystąpi także Javier Bardem. Kosinski, który wcześniej reżyserował m.in. Niepamięć z Tomem Cruisem, ponownie łączy siły z operatorem Claudio Mirandą, by dostarczyć widzom spektakularne wizualnie widowisko. F1 trafi do kin 27 czerwca 2025 roku i ma szansę stać się jednym z największych hitów przyszłego lata, zwłaszcza że europejska publiczność z pewnością chętnie zobaczy produkcję osadzoną w świecie Formuły 1. Jeśli tylko wysoki budżet nie utrudni zdobycia box office.