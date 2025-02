Została Rey, a teraz pragnie być superbohaterką? Daisy Ridley chce dołączyć do MCU lub DCU

Nie czytałam jeszcze najnowszej wersji scenariusza, ale wiem, co się będzie działo w tym filmie. Znam historię i czuję się naprawdę dobrze, że to George pracuje nad scenariuszem. Jest świetnym pisarzem. Upewnimy się, że ta historia będzie jak najlepiej opowiedziana. Myślę, że będzie to coś wartego obejrzenia dla wszystkich widzów. Jestem tym projektem bardzo podekscytowana.

Daisy Ridley powróci do Gwiezdnych wojen jako Rey w filmie Star Wars: New Jedi Order. Niedawno produkcja zyskała nowego scenarzystę i wiele wskazuj na to, że projekt w końcu dojdzie do skutku. W najnowszym wywiadzie aktorka przyznała, że nie czytała jeszcze nowej wersji scenariusza, ale wie, jaką historię będą chcieli przedstawić twórcy. Pochwaliła również George’a Nolfiego, który jej zdaniem jest doskonałym scenarzystą.

Następnie aktorka została zapytana o przyjęcie potencjalnej roli w superbohaterskim filmie. Okazuje się, że Daisy Ridley nie chce się zamykać wyłącznie na Gwiezdne wojny i chciałaby dołączyć do którejś z dwóch superbohaterskich serii. Gdyby Marvel lub DC do niej zadzwonili z propozycją, to absolutnie by się zgodziła.