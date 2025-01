Tworzony w bólach film ze świata Gwiezdnych wojen dostał nowego scenarzystę. Zaczynamy od nowa?

Lucasfilm nie zamierza pozwolić, by projekt skupiający się na postaci Rey, granej przez Daisy Ridley, przepadł w mrokach kosmicznej odległości. Mimo że film, za którego reżyserię odpowiada Sharmeen Obaid-Chinoy, zmaga się z licznymi trudnościami, studio wyraźnie daje do zrozumienia, że bohaterka jest zbyt cenna, by z niej rezygnować. Po odejściu Stevena Knighta, który pracował nad scenariuszem, znaleziono nowego autora, który ma tchnąć życie w historię rozgrywającą się 15 lat po wydarzeniach z Skywalker. Odrodzenie. Nie wiadomo jednak czy nowy scenarzysta napiszę scenariusz od nowa, czy będzie posługiwał się już wypracowanymi pomysłami.

Film o Rey ma nowego scenarzystę

Fabułą zajmie się George Nolfi, scenarzysta znany z takich tytułów jak Ocean’s 12, Ultimatum Bourne’a czy science fiction Władcy umysłów. Jego doświadczenie w tworzeniu dynamicznych i pełnych napięcia historii ma pomóc w wypracowaniu scenariusza, który być może spełni oczekiwania fanów. Film o Rey, choć tworzony w bólach, jest dla Lucasfilm bardzo ważny, co nie raz podkreślano – zarówno ze względu na popularność postaci, jak i chęć eksplorowania dalszych losów uniwersum po zakończeniu sagi Skywalkerów.