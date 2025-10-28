Zooseum to nowe DLC do Two Point Museum. Czas uratować świat dzikiej natury

W marcu bieżącego roku miłośnicy serii Two Point otrzymali kolejną odsłonę, tym razem koncentrującą się wokół zarządzania muzeum. Gra spotkała się ze świetnym odbiorem, uzyskując „bardzo pozytywny” odbiór na Steamie. Teraz SEGA oraz studio Two Point Studios oficjalnie ogłosiły najnowszy dodatek nazwany Zooseum.

Two Point Studios zapowiada Zooseum. Nowy dodatek zabierze graczy do świata przyrody

DLC, które ma trafić w ręce zainteresowanych tej zimy, wprowadzi zupełnie nową lokalizację poświęconą wyłącznie tematyce dzikiej przyrody. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze podana, a więcej szczegółów na temat mechaniki rozgrywki ma zostać ujawnionych w najbliższym czasie, wiadomo już, że gracze będą mogli zatrudnić Ekspertów od Dzikiej Przyrody.