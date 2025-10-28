Zaloguj się lub Zarejestruj

Zooseum to nowe DLC do Two Point Museum. Czas uratować świat dzikiej natury

Patrycja Pietrowska
2025/10/28 11:00
Nowy dodatek do Two Point Museum już tej zimy.

W marcu bieżącego roku miłośnicy serii Two Point otrzymali kolejną odsłonę, tym razem koncentrującą się wokół zarządzania muzeum. Gra spotkała się ze świetnym odbiorem, uzyskując „bardzo pozytywny” odbiór na Steamie. Teraz SEGA oraz studio Two Point Studios oficjalnie ogłosiły najnowszy dodatek nazwany Zooseum.

Two Point Museum: Zooseum
Two Point Museum: Zooseum

Two Point Studios zapowiada Zooseum. Nowy dodatek zabierze graczy do świata przyrody

DLC, które ma trafić w ręce zainteresowanych tej zimy, wprowadzi zupełnie nową lokalizację poświęconą wyłącznie tematyce dzikiej przyrody. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze podana, a więcej szczegółów na temat mechaniki rozgrywki ma zostać ujawnionych w najbliższym czasie, wiadomo już, że gracze będą mogli zatrudnić Ekspertów od Dzikiej Przyrody.

Głównym zadaniem będzie ratowanie, leczenie, hodowanie i przywracanie różnorodnych gatunków zwierząt do stanu pierwotnego. Oficjalna zapowiedź została opatrzona krótkim zwiastunem.

Na koniec przypomnijmy, że Two Point Museum trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała na rynku 4 marca 2025 roku. Dziś, 28 października 2025 roku, produkcja ląduje również na Nintendo Switch 2. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Two Point Museum - jak zrobić z dobrze znanego dania coś nowego?

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/two-point-museum-dlc-zooseum-announced

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

