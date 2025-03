Two Point Museum z rewelacyjnym odbiorem wśród graczy. Oceny na Steamie mówią same za siebie

Świetny start nowej odsłony serii Two Point.

Kilka dni temu ukazał się premierowy zwiastun Two Point Museum . Już dzisiaj produkcja trafiła w ręce graczy, a pierwsze recenzje krytyków wskazywały, że tytuł nie zawiedzie fanów serii. Użytkownicy Steama oceniają najnowszą grę z cyklu, a odbiór na platformie jest „przytłaczająco pozytywny”.

Dziś premiera Two Point Museum. To kolejna odsłona popularnej serii, w której tym razem wcielamy się w rolę kustosza. Gra uzyskała w serwisie Metacritic średnią ocen na poziomie 84/100, natomiast teraz pojawiły się już pierwsze oceny graczy.

Na Steamie odbiór Two Point Museum klasyfikowany jest jako „przytłaczająco pozytywny”. Aż 96% z ponad 700 ocen zachwala grę. Według użytkowników platformy gra jest pełna humoru i oferuje różnorodne wyzwania. Pochwały zbiera grafika, warstwa dźwiękowa, ale także sam motyw nowej odsłony, czyli zarządzanie muzeum. Nie brakuje głosów, że gra jest nie tylko wciągająca, ale i wymagająca.

Odblokuj wszystkie muzea w hrabstwie Two Point i zarządzaj nimi! Wciel się w rolę początkującego kustosza i podejmij się zadania utworzenia oraz rozwoju własnych muzeów, które utrafią w gusta nawet najbardziej zblazowanych gości! Koordynuj działania specjalistów podczas ich dalekich podróży w poszukiwaniu nowych okazów. Wzbudzaj zainteresowanie głodnych wiedzy gości, oprószając przekazywane informacje posypką rozrywki, i patrz, jak ci zajadają je obie, prosząc o dokładkę! W międzyczasie zabezpieczaj posiadane na stanie okazy, dbaj o czystość pomieszczeń oraz dobrostan personelu... i trzymaj dzieci z dala od szkieletów dinozaurów.

Na koniec przypomnijmy, że Two Point Museum trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała na rynku dziś – 4 marca 2025 roku. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Two Point Museum - jak zrobić z dobrze znanego dania coś nowego?