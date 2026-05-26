Diablo 4 z hucznymi obchodami 3. rocznicy. Masa darmowych atrakcji czeka na graczy

Radosław Krajewski
2026/05/26 21:00
Blizzard ujawnił szczegóły trzeciej rocznicy premiery czwartej części Diablo.

Blizzard przygotował kolejne atrakcje dla fanów Diablo 4. Już na początku czerwca gracze będą mogli wziąć udział w specjalnych wydarzeniach oraz odebrać darmowe elementy kosmetyczne związane z rocznicą gry. Twórcy zapowiadają również, że to dopiero początek celebracji związanych z uniwersum Diablo.

Diablo 4 – Blizzard ogłosił atrakcje na trzecią rocznicę premiery gry

Rocznicowe wydarzenia w Diablo 4 rozpoczną się 2 czerwca i potrwają do 9 czerwca. W tym czasie gracze otrzymają dostęp do dodatkowych aktywności oraz darmowych nagród kosmetycznych do wykorzystania w grze. Blizzard przypomina przy okazji, że seria Diablo obchodzi w tym roku także swoje 30-lecie, dlatego w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się następnych niespodzianek.

Jednym z głównych elementów obchodów będzie powrót Błogosławieństwa Matki. Od 2 czerwca od godziny 19:00 czasu polskiego gracze w Sferze Sezonowej oraz Sferze Wieczności otrzymają zwiększoną premię do zdobywanego doświadczenia.

W tym samym czasie do gry wróci także Marsz Goblinów. Wydarzenie ponownie zaoferuje specjalną tablicę reputacji, a osoby, którym uda się osiągnąć najwyższą rangę, zdobędą Regalia Wyznania Wiary.

Blizzard przygotował również serię darmowych prezentów dostępnych w sklepie w grze. Od 1 czerwca od godziny 21:00 czasu polskiego każdego dnia pojawi się nowy kosmetyczny przedmiot do odebrania. Wszystkie nagrody będzie można przypisać do konta do 9 czerwca.

Harmonogram darmowych prezentów prezentuje się następująco:

  • dzień 1: Szpon Krwawego Kruka, skórka miecza jednoręcznego
  • dzień 2: Ostatni Bastion Króla Kanaiego, skórka tarczy
  • dzień 3: Rozdzieracz Nangari, skórka sztyletu
  • dzień 4: Odraza Nadrządcy, skórka topora dwuręcznego
  • dzień 5: Pazury Ognistego Palca, skórka glewii

Blizzard podkreśla, że tegoroczne obchody mają być symbolicznym podziękowaniem dla społeczności Diablo 4 za kolejny rok spędzony w Sanktuarium.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24281840/swietujemy-rocznice-diablo-iv

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

