Diablo 4 z hucznymi obchodami 3. rocznicy. Masa darmowych atrakcji czeka na graczy

Blizzard ujawnił szczegóły trzeciej rocznicy premiery czwartej części Diablo.
Blizzard przygotował kolejne atrakcje dla fanów Diablo 4. Już na początku czerwca gracze będą mogli wziąć udział w specjalnych wydarzeniach oraz odebrać darmowe elementy kosmetyczne związane z rocznicą gry. Twórcy zapowiadają również, że to dopiero początek celebracji związanych z uniwersum Diablo.
Diablo 4 – Blizzard ogłosił atrakcje na trzecią rocznicę premiery gry
Rocznicowe wydarzenia w Diablo 4 rozpoczną się 2 czerwca i potrwają do 9 czerwca. W tym czasie gracze otrzymają dostęp do dodatkowych aktywności oraz darmowych nagród kosmetycznych do wykorzystania w grze. Blizzard przypomina przy okazji, że seria Diablo obchodzi w tym roku także swoje 30-lecie, dlatego w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się następnych niespodzianek.
Jednym z głównych elementów obchodów będzie powrót Błogosławieństwa Matki. Od 2 czerwca od godziny 19:00 czasu polskiego gracze w Sferze Sezonowej oraz Sferze Wieczności otrzymają zwiększoną premię do zdobywanego doświadczenia.
W tym samym czasie do gry wróci także Marsz Goblinów. Wydarzenie ponownie zaoferuje specjalną tablicę reputacji, a osoby, którym uda się osiągnąć najwyższą rangę, zdobędą Regalia Wyznania Wiary.
Blizzard przygotował również serię darmowych prezentów dostępnych w sklepie w grze. Od 1 czerwca od godziny 21:00 czasu polskiego każdego dnia pojawi się nowy kosmetyczny przedmiot do odebrania. Wszystkie nagrody będzie można przypisać do konta do 9 czerwca.
Harmonogram darmowych prezentów prezentuje się następująco:
dzień 1: Szpon Krwawego Kruka, skórka miecza jednoręcznego
dzień 2: Ostatni Bastion Króla Kanaiego, skórka tarczy
dzień 3: Rozdzieracz Nangari, skórka sztyletu
dzień 4: Odraza Nadrządcy, skórka topora dwuręcznego
dzień 5: Pazury Ognistego Palca, skórka glewii
Blizzard podkreśla, że tegoroczne obchody mają być symbolicznym podziękowaniem dla społeczności Diablo 4 za kolejny rok spędzony w Sanktuarium.
