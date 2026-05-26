Diablo 4 z hucznymi obchodami 3. rocznicy. Masa darmowych atrakcji czeka na graczy

Blizzard przygotował kolejne atrakcje dla fanów Diablo 4. Już na początku czerwca gracze będą mogli wziąć udział w specjalnych wydarzeniach oraz odebrać darmowe elementy kosmetyczne związane z rocznicą gry. Twórcy zapowiadają również, że to dopiero początek celebracji związanych z uniwersum Diablo.

Diablo 4 – Blizzard ogłosił atrakcje na trzecią rocznicę premiery gry

Rocznicowe wydarzenia w Diablo 4 rozpoczną się 2 czerwca i potrwają do 9 czerwca. W tym czasie gracze otrzymają dostęp do dodatkowych aktywności oraz darmowych nagród kosmetycznych do wykorzystania w grze. Blizzard przypomina przy okazji, że seria Diablo obchodzi w tym roku także swoje 30-lecie, dlatego w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się następnych niespodzianek.