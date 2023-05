Zobaczcie nowy zwiastun kontrowersyjnego serialu The Idol

HBO Max najwyraźniej nie zraziło się krytyką po premierze The Idol w trakcie festiwalu w Cannes i stara się podgrzać atmosferę przed premierą serialu z Lily-Rose Depp. Do sieci trafił właśnie nowy zwiastun tej produkcji.

Serial The Idol powstawał w atmosferze skandalu, a przedstawiciele mediów ostro skrytykowali go po premierze w trakcie festiwalu w Cannes. W najnowszej produkcji HBO Max główne role zagrają Lily-Rose Depp i The Weeknd. Trudno powiedzieć, jak serial przyjmie widownia, bo póki co znamy go jedynie za sprawą trailerów i artykułu w The Hollywood Reporter, piętnującego zakulisowe skandale związane z osobami twórcy, Sama Levinsona i piosenkarza grającego jedną z centralnych postaci.