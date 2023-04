Zobacz The Last of Us Part 1 w trybie FPP. Fan pracuje nad ciekawą modyfikacją

Tydzień temu pecetowa wersja The Last of Us Part 1 otrzymała solidną porcję poprawek. Deweloperów ze studia Naughty Dog wciąż czeka sporo pracy, ale okazuje się, że czasu nie traci również społeczność moderska. Gra regularnie otrzymuje bowiem mniej lub bardziej interesujące modyfikacje. Bez wątpienia do drugiej z wymienionych grup możemy natomiast zaliczyć moda, który wzbogaca The Last of Us Part 1 o tryb FPP.

Jeden z fanów pracuje nad modyfikacją wprowadzającą tryb FPP do The Last of Us Part 1

Nad wspomnianą modyfikacją pracuje użytkownik, który na portalu YouTube posługuje się pseudonimem „Voyagers Revenge”. Projekt wciąż znajduje się w fazie rozwoju i obecnie nie jest dostępny do pobrania dla zainteresowanych graczy. Autor moda udostępnił jednak obszerny gameplay, który pokazuje, jak The Last of Us Part 1 prezentuje się w trybie FPP.



Trzeba przyznać, że całość już teraz wygląda bardzo dobrze. Efektownie prezentują się przede wszystkim krwawe i brutalne starcia z zarażonymi. Materiał udostępniony przez „Voyagers Revenge” spotkał się także z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony fanów oraz branżowych mediów. Rzućcie okiem na gameplay na dole wiadomości i oceńcie sami.



Na koniec przypomnijmy, że The Last of Us Part 1 dostępne jest nie tylko na PC, ale także na PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat konsolowej wersji odświeżonego wydania przygód Joela i Ellie, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Last of Us Part I - pół kroku do perfekcji.