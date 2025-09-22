Znany leaker ujawnia możliwe okno premierowe The Elder Scrolls 6

Jeśli przeciek nie kłamie, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na The Elder Scrolls 6...

Według najnowszych doniesień od znanego leakera eXtas1s, premiera The Elder Scrolls 6 może nastąpić dopiero pod koniec 2027 roku. To potencjalnie rozczarowująca wiadomość dla fanów, którzy wciąż liczyli, że kolejna odsłona kultowej serii pojawi się już w przyszłym roku. The Elder Scrolls 6 zadebiutuje pod koniec 2027 roku? The Elder Scrolls 6 zostało oficjalnie zapowiedziane krótkim teaserem w 2018 roku, jednak przez wiele lat Bethesda nie zdradzała szczegółów na temat gry. Według raportów, tytuł trafił do wczesnej preprodukcji w 2018 roku, a pełne prace rozpoczęły się dopiero w 2023 roku, zaraz po premierze Starfielda. Z tego właśnie powodu tak długo trwa cały czas oczekiwania na kolejną odsłonę hitowej serii od Bethesdy.

Znany leaker eXtas1s twierdzi, że studio skupia obecnie wszystkie siły na projekcie, a końcówka 2027 roku wydaje się realnym terminem, w którym gra mogłaby trafić na rynek. Sam jednak podkreśla, że to jedynie prognoza, wszak Bethesda oficjalnie nie potwierdziła żadnego okna wydawniczego. Wczytywanie ramki mediów.

Warto tę informację potraktować z ogromną dawką dystansu. Nie jest to pierwszy raz, kiedy eXtas1s wypowiada się na temat TES6, ponieważ w lutym sugerował, że nowy zwiastun zostanie zaprezentowany w lipcu, co ostatecznie się nie wydarzyło. Podobne plotki powróciły w czerwcu, gdy insider Jez Corden informował o istnieniu wewnętrznego materiału wideo w Bethesdzie, który miał trafić na Xbox Games Showcase. Niestety i tym razem gracze nie doczekali się żadnych nowych materiałów. Corden wypowiedział się także ostatnio na temat zaawansowania prac nad grą. Te podobno są na bardzo zaawansowanym etapie. No cóż, na ten moment wszyscy czekamy na jakiekolwiek szczegóły dotyczące nowego Elder Scrollsa, a niestety dzięki “ślubom milczenia” Bethesdy, na ten moment przecieki to nasze jedyne źródło wiedzy.