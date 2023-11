Marvel zmieni płeć ważnej postaci w Fantastycznej Czwórce?

W uniwersum Marvela funkcjonuje kobieca wersja Srebrnego Surfera imieniem Juno, która zadebiutowała w komiksie Hercules: Twilight of a God z 2010 roku. Rocha i Sneider twierdzą jednak, że w Fantastycznej Czwórce zobaczymy zupełnie nową postać, która będzie połączeniem Norrina Radda, czyli oryginalnego Srebrnego Surfera, z Frankie Raye, która przez pewien czas była heroldem Galactusa, po czym przyjęła tożsamość Novy.

Do podobnej zmiany płci postaci doszło w Marvels. Studio zdecydowało, że w głównego złoczyńcę Dar-Benn wcieli się aktorka Zawe Ashton. W komiksach był to generał Kree, który spiskował przeciwko ówczesnemu imperatorowi, aby wrobić go w zabójstwo Skrulli.