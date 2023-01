Elden Ring bije rekord The Last of Us 2. Imponująca liczba tytułów „Gry roku”

Już w zeszłym tygodniu informowaliśmy Was, że Elden Ring nie miało w 2022 roku konkurencji i znacząco wyprzedziło m.in. God of War: Ragnarok w liczbie zdobytych tytułów „Gry roku”. W ciągu ostatnich kilku dni najnowsza produkcja studia From Software została jednak wyróżniona w kolejnych plebiscytach i – jak się okazuje – pobiła rekord ustanowiony dwa lata temu przez The Last of Us 2.

Elden Ring zdobyło już rekordową liczbę tytułów „Gry roku”

Użytkownicy forum ResetEra informują, że Elden Ring może obecnie pochwalić się bowiem 332 tytułami „Gry roku”, z czego 288 nagród pochodzi od branżowych mediów, a 44 to wybór samych graczy. Natomiast The Last of Us 2 – jak wynika z danych dostępnych na stronie gameawards.net – zdobyło 322 tytułu „Gry roku”.



Najnowsza produkcja studia From Software jest więc niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę zdobytych tytułów „Gry roku”. Możemy być jednak pewni, że Elden Ring wciąż nie powiedziało ostatniego słowa i w najbliższym czasie gra zostanie wyróżniona w kolejnych plebiscytach.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.