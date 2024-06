Które gry zarabiają najwięcej? To są największe hity Steama - ranking TOP 10

Oczywiście mówimy tylko o grach płatnych. Jeśli spojrzymy też na produkcje darmowe, najwięcej pieniędzy wygenerował Counter-Strike 2 - oszałamiające 7,6 mld dolarów! Free2play to jednak nieco inna para kaloszy, a więc zostawmy to na razie na bok. Kiedyś może będzie okazja do tego wrócić. Na razie skupiamy się tylko na pełnych wersjach. Podane liczby nie uwzględniają DLC i mikrotransakcji. Są to wartości brutto, przez odjęciem prowizji Steama. Oczywiście są to kwoty szacunkowe, ale dosyć wiarygodne. Lepszych nie ma.

W zeszłym miesiącu opublikowałem zestawienie 10 najbardziej dochodowych (pod kątem przychodów) polskich gier na Steamie . Oczywiście to tylko jedna platforma i dane szacunkowe. Można jednak z nich wiele wyciągnąć. Pytanie jak to wygląda jeśli spojrzymy na cały rynek. Postanowiłem przeanalizować szacunki serwisu Gamalytic i przedstawić Wam zestawienie 10 najlepszych pod kątem wygenerowanych przychodów gier na Steamie.

Zaczynamy od tego, co z pozoru nie sprzedaje się obecnie najlepiej – prawdziwej gry single player. Bez trybu wieloosobowego, kooperacji i regularnych aktualizacji przez lata. Hogwarts Legacy to też dowód na to jak dużo można osiągnąć łącząc dobrą grę z niezwykle popularną marką, w tym wypadku Harrym Potterem. Dzięki temu gra sprzedała się w ogromnej liczbie egzemplarzy i do teraz znajduje nowych nabywców. Nic w tym dziwnego, bo każdy kto jest zainteresowany tym światem nie ma specjalnie innego wyjścia – innych produkcji z tego uniwersum nie ma, a to co stworzył zespół Avalanche Software jest po prostu zbyt jakościowe, aby przejść obok obojętnie. Rekordy sprzedaży nie powinny więc dziwić. Nie ma też wątpliwości, że w kolejnych latach Hogwarts Legacy nadal będzie się świetnie sprzedawać.

9. Wiedźmin 3: Dziki Gon

303 mln $

Na kolejnej pozycji pierwszy i nie jedyny polski akcent! Jeśli mówimy o bestsellerach to koniecznie musimy wspomnieć Wiedźmina 3, który od 2015 roku nieprzerwanie fantastycznie się sprzedaje. Wprawdzie obecnie wysokie miejsce na liście bestsellerów gwarantują głównie bardzo wysokie przeceny, nadal 9 lat ciągłej wysokiej sprzedaży robi swoje. Pamiętajmy też o dwóch rozszerzeniach, które dodatkowo zwiększały zainteresowanie grą. Największe znaczenie miał jednak serial Netflixa, którzy przynajmniej z początku potrafił skokowo zwiększyć liczbę grających. Później było już z tym jednak różnie. W tym wszystkim najważniejsze jednak, że Wiedźmin 3 to nadal fantastyczna gra, która w gatunku fantasy RPG ciągle nie ma sobie równych. Pojawiają się więc nowi graczy i ciągle jest to dla nich pozycja obowiązkowa.

8. Rust

323 mln $

Pamiętacie moment, w którym Rust stał się szczególnie modny? Jeśli myśleliście, że to dawno minęło i nikt w to już nie gra, rzeczywistość jest zgoła odmienna. Ten wieloosobowy survival ciągle żyje i regularnie otrzymuje nową zawartość. Jeśli ktoś z Was grał w momencie jego premiery w 2018 roku, dzisiaj to niemal nowa gra. Dzięki niesłabnącej popularności przychody dobiły już do oszałamiającego poziomu 360 mln dolarów. O tym jak wielkim sukcesem jest Rust świadczy też to, że produkcja studia Facepunch Studios wyprzedziła wiele innych, z pozoru popularniejszych GAAS-ów.