Tulok Origins z pierwszym zwiastunem na TGA 2024. Saber Interactive zapowiedziało powrót serii

The Game Awards 2024 prowadzone przez Geoffa Keighleya przyniosło wiele wyczekiwanych zapowiedzi, a jedną z nich jest powrót serii Tulok. Saber Interactive odpowiedzialne m.in. za Warhammer 40,000: Space Marines 2 podzieliło się pierwszym zwiastunem nowej gry z uniwersum. Wiele fanów było zaskoczonych zapowiedzią studia.

Tulok Origins - twórcy udostępnili pierwszy trailer

Tulok Origins został pokazany na krótkim zwiastunie podczas tegorocznego TGA. Tytuł będzie pierwszoosobową strzelanką, w której przeniesiemy się do świata z niebezpiecznymi dinozaurami. Gra będzie zawierać tryb kooperacji i zmierzymy się w niej zarówno z ludźmi, jak i wspomnianymi gadami. Warto dodać, że poprzednią ostatnimi grami z serii były Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered oraz Turok 2: Seeds of Evil Remastered wydane odpowiednio w 2023 oraz 2017 roku.