Ghost of Yotei rezygnuje z pozycji bojowych na rzecz nowego systemu uzbrojenia. Wilk będzie czymś więcej niż tylko towarzyszem

Twórcy gry Ghost of Yotei potwierdzili, że w nadchodzącej produkcji nie pojawi się system pozycji bojowych, który był jedną z kluczowych mechanik w Ghost of Tsushima.

W Ghost of Tsushima zmiana postawy bojowej pozwalała dostosować styl walki do różnych typów przeciwników, co dodawało głębi i taktycznego wymiaru jedynej dostępnej broni, czyli katany. Tymczasem studio Sucker Punch zdecydowało się na inne podejście. W Ghost of Yotei postawy bojowe zostaną zastąpione przez różnorodne bronie.

Nowy system broni w Ghost of Yotei

W rozmowie z serwisem GamesRadar, dyrektor kreatywny gry Nate Fox, ujawnił, że zamiast postaw gracz będzie miał dostęp do szerokiego wachlarza broni, które znacząco wpłyną na styl walki. Jak podkreślił Fox: