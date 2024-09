Znamy datę premiery Witchfire na Steamie. Gra zadebiutuje we wczesnym dostępie

Po niecałym roku wyłączności dla Epic Games Store na Witchfire wiemy, kiedy tytuł pojawi się na Steamie we wczesnym dostępie. Na nowopowstałej karcie Steam dowiedzieliśmy się też, jakie plany mają twórcy na rozwój gry do czasu oficjalnej premiery.

Witchfire wkrótce także na Steamie

Witchfire to strzelanka z perspektywy pierwszej osoby w konwencji rogue-lite’a autorstwa studia The Astronauts, czyli twórców wysoko ocenianej przygodówki zatytułowanej Zaginięcie Ethana Cartera. W skład firmy wchodzi Adrian Chmielarz i inni byli pracownicy studia People Can Fly odpowiedzialnego za produkcję Painkillera, Gears of War oraz Bulletstorma.