Twórca Ghost in the Shell ujawnia swój sekret. Spędził on ponad 10 tysięcy godzin w Fallout 4

Mikołaj Berlik
2026/02/10 15:30
Gra Bethesdy zdecydowanie przypadła mu do gustu.

Mamoru Oshii, legendarny reżyser odpowiedzialny za kultowe, cyberpunkowe anime Ghost in the Shell, zaszokował fanów wyznaniem, że w swojej ulubionej grze – Fallout 4 – spędził już łącznie ponad 10 tysięcy godzin, co czyni go jednym z najbardziej oddanych graczy w historii produkcji Bethesdy.

Fallout 4 – zamiłowanie Mamoru Oshii’ego

Podczas wywiadu dla IGN Japan, zorganizowanego z okazji 30. rocznicy powstania jego najsłynniejszego filmu, Oshii bez wahania wskazał tytuł Todda Howarda jako swoją absolutną grę numer jeden. Reżyser przyznał, że na samym Steamie licznik wskazuje już 8000 godzin, a doliczając czas spędzony wcześniej na PlayStation, łączny wynik przekracza barierę 10 tysięcy. Dla japońskiego twórcy Fallout 4 stał się swoistą „bezpieczną przystanią”, do której wraca zawsze, gdy ukończy inne nowości, takie jak niedawne Death Stranding 2. Oshii stwierdził wręcz, że w świecie gry nie pozostało mu już prawie nic do zrobienia, a mimo to wciąż czerpie ogromną przyjemność z samego przebywania w tym uniwersum i czekania na kolejne projekty Hideo Kojimy.

Fani na całym świecie, komentując ten nieprawdopodobny wynik, wskazują na unikalną strukturę gier Bethesdy jako główny powód tak silnego przywiązania. Fallout 4 oferuje niemal nieskończone możliwości dzięki systemowi budowania osad, wciągającej eksploracji oraz ogromnej liczbie modów tworzonych przez społeczność, które potrafią drastycznie odmienić rozgrywkę. Dla wielu graczy, w tym dla Mamoru Oshiiego, tytuł ten stał się tzw. „comfort game” – produkcją, której mechaniki zna się na wylot, co pozwala na relaksujące tworzenie własnych historii i eksperymentowanie z rozbudową postapokaliptycznych baz. Fakt, że twórca tak głębokiego i filozoficznego dzieła jak Ghost in the Shell odnajduje inspirację w bostońskich ruinach, tylko potwierdza holistyczny charakter współczesnej popkultury.

Fallout 4 zadebiutował w listopadzie 2015 roku. Gra jest obecnie dostępna na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S (wersje na nową generację otrzymały darmową aktualizację usprawniającą oprawę graficzną w 2024 roku). Tytuł od lat znajduje się również w bibliotece usług Xbox Game Pass oraz PlayStation Plus Extra. Przypomnijmy, że niedawno pojawiły się informacje dotyczące wersji na Switcha 2.

Źródło:https://jp.ign.com/fallout-4-1/82528/news/fallout-4-1

News
PC
Bethesda
Fallout 4
Fallout
PlayStation 5
Ghost in the Shell
Xbox Series X
Xbox Series S
