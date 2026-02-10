Twórca Ghost in the Shell ujawnia swój sekret. Spędził on ponad 10 tysięcy godzin w Fallout 4

Mamoru Oshii, legendarny reżyser odpowiedzialny za kultowe, cyberpunkowe anime Ghost in the Shell, zaszokował fanów wyznaniem, że w swojej ulubionej grze – Fallout 4 – spędził już łącznie ponad 10 tysięcy godzin, co czyni go jednym z najbardziej oddanych graczy w historii produkcji Bethesdy.

Fallout 4 – zamiłowanie Mamoru Oshii’ego

Podczas wywiadu dla IGN Japan, zorganizowanego z okazji 30. rocznicy powstania jego najsłynniejszego filmu, Oshii bez wahania wskazał tytuł Todda Howarda jako swoją absolutną grę numer jeden. Reżyser przyznał, że na samym Steamie licznik wskazuje już 8000 godzin, a doliczając czas spędzony wcześniej na PlayStation, łączny wynik przekracza barierę 10 tysięcy. Dla japońskiego twórcy Fallout 4 stał się swoistą „bezpieczną przystanią”, do której wraca zawsze, gdy ukończy inne nowości, takie jak niedawne Death Stranding 2. Oshii stwierdził wręcz, że w świecie gry nie pozostało mu już prawie nic do zrobienia, a mimo to wciąż czerpie ogromną przyjemność z samego przebywania w tym uniwersum i czekania na kolejne projekty Hideo Kojimy.