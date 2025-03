Znamy datę premiery Croc Remastered. Już za moment gracze powrócą do przygód uroczego krokodyla

Oryginalna gra dzięki swojej uniwersalności i innowacyjności szybko stała się klasykiem platformówek, sprzedając się w milionach egzemplarzy. Teraz odświeżona wersja Croc: Legend of the Gobbos oferuje wierne odwzorowanie rozgrywki, które przenosi graczy z powrotem do złotej ery gamingu, wzbogacając ją jednocześnie o szereg współczesnych usprawnień. Wśród nich znajdziemy ulepszoną grafikę w wysokiej rozdzielczości, nowoczesne sterowanie z poprawioną kamerą oraz tryby retro, które oddają klimat lat 90.

Wkrocz do pięknie odtworzonego świata pełnego żywych kolorów, urzekających krajobrazów i pomysłowych wyzwań, które pobudzą Twoją wyobraźnię. Remaster Croc: Legend of the Gobbos to idealne połączenie nostalgii z nowoczesnym podejściem do gameplayu, dzięki czemu zarówno wierni fani, jak i nowi gracze będą mogli odkryć ponadczasową magię tej produkcji. – czytamy w komunikacie prasowym.