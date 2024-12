Remaster kultowej platformówki opóźniony. Nie nacieszymy się Croc Legend of the Gobbos w te święta

Jak wspomnieliśmy powyżej, pierwotnie planowano wydać Croc Legend of the Gobbos jeszcze w tym miesiącu. Z ostatniego postu przekazanego za pośrednictwem mediów społecznościowych twórców wynika jednak, że termin premiery uległ zmianie. Remaster kultowej platformówki zadebiutuje bowiem w pierwszym kwartale 2025 roku.

Zainteresowani będą musieli zatem poczekać na przygody uroczego krokodyla jeszcze jakiś czas. Dokładna data premiery pozostaje obecnie tajemnicą. Jeśli zaś chodzi o decyzję o przesunięciu debiutu, deweloperzy wyjaśnili, że potrzebują jeszcze trochę czasu, by dopracować tytuł.

Mamy ważną aktualizację dotyczącą premiery remastera Croc: Legend of the Gobbos. Po dokładnym rozważeniu zdecydowaliśmy się przesunąć premierę na pierwszy kwartał 2025 roku. Decyzja ta nie była łatwa, ale uważamy, że potrzebujemy trochę więcej czasu, aby dopracować grę i zapewnić jej najwyższy poziom, do którego dążymy i na który zasługujecie.

Rozumiemy, że po 27 latach oczekiwania ta wiadomość może być nieco rozczarowująca, zwłaszcza że zbliża się okres świąteczny. Naszym celem jednak zawsze było dostarczenie gry o jakości i dopracowaniu, które naprawdę zachwycą. Doceniamy Waszą cierpliwość i wsparcie, podczas gdy pracujemy nad tym, by Croc powrócił w najlepszym możliwym wydaniu. – czytamy w oświadczeniu.