Netflix prezentuje swoje nowe science fiction. Below na pierwszych zdjęciach

Josh Hartnett stanie na czele obsady nowego thrillera science fiction od Netflixa. Below opowie o mieszkańcach niewielkiej rybackiej miejscowości w Nowej Fundlandii, którzy będą musieli stawić czoła tajemniczemu stworzeniu z morza. Sześcioodcinkowy serial zadebiutuje 8 października.
Below – pierwsze zdjęcia z nowego thrillera science fiction od Netflixa
Akcja Below rozgrywa się w małym kanadyjskim miasteczku, którego spokojne życie zostaje zakłócone przez pojawienie się niezidentyfikowanego morskiego stworzenia. Ataki potwora zmuszają mieszkańców do wspólnej walki o przetrwanie, bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz zachowanie stylu życia, który już wcześniej powoli odchodził w przeszłość.
Głównym bohaterem produkcji będzie Calvin Penney, grany przez Josha Hartnetta. To dobroduszny, ale uparty rybak ze Snooks Arm w Nowej Fundlandii, którego wciąż prześladuje tajemnicza śmierć ojca sprzed kilkudziesięciu lat. Calvin samotnie wychowuje trójkę dzieci i desperacko próbuje utrzymać swoją rozpadającą się rodzinę razem.
Kiedy morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne strony, Calvin łączy siły z przybyłą do miasteczka badaczką mórz, Fondą Howander, w którą wcieliła się Mackenzie Davis. Bohater chce ochronić swojego syna Wade’a, granego przez Charliego Heatona, a także pozostałych bliskich. Wspólnie z naukowczynią spróbuje odkryć tajemnice skrywane przez wyspę, zanim będzie za późno.
Produkcja ma łączyć lokalne legendy, napięcie charakterystyczne dla thrillera oraz humor wynikający z relacji między mieszkańcami. Historia poruszy również tematy rodziny, wspólnoty, odporności na przeciwności losu oraz zmian, które mogą być jednocześnie nieuniknione i przerażające.
Twórcą serialu jest Jesse McKeown, scenarzysta znany między innymi z The Umbrella Academy oraz 19-2. Inspiracją do stworzenia opowieści były jego wieloletnie związki z Nową Fundlandią.
Od wielu lat przyjeżdżam do Nowej Fundlandii i miejsce to stało się częścią mojego życia. Zawsze czułem, że chcę osadzić tutaj jakąś historię, ponieważ byłaby to świetna przestrzeń dla czegoś dużego i epickiego. To wyjątkowy krajobraz, surowy, niebezpieczny, odizolowany i pod wieloma względami przerażający. Jest jednak również druga strona tego miejsca. Lokalna społeczność jest niezwykle serdeczna, ludzie są zabawni i wyjątkowi, a cały region ma wiele charakterystycznych osobliwości.
Josh Hartnett przyznał, że scenariusz oraz miejsce akcji od razu zwróciły jego uwagę:
Przeczytałem dwa pierwsze scenariusze w mniej niż godzinę. Styl był bardzo wyrazisty, pomysł niezwykle angażujący, a postać fantastyczna. Nigdy wcześniej nie czytałem czegoś podobnego. Nie spotkałem się również z historią osadzoną w Nowej Fundlandii. Nie zdawałem sobie sprawy z jej długiej przeszłości jako osobnego kraju, własnego dialektu oraz bardzo specyficznego pochodzenia mieszkańców.
GramTV przedstawia:
Hartnett opisał również Calvina jako człowieka naznaczonego licznymi tragediami i niepowodzeniami:
To człowiek, który od młodego wieku doświadczył wielu niepowodzeń i tragedii. Czuje się przeklęty i uważa, że jego miejsce na świecie jest niepewne. Ma wrażenie, że nawet lokalna społeczność nie widzi dla niego żadnego celu. Ponieważ mieszka w bardzo małej miejscowości, czuje się całkowicie pozbawiony oparcia.
W obsadzie Below znaleźli się również: Mackenzie Davis jako Fonda Howander, Charlie Heaton jako Wade Penney, Willow Kean jako Ruth Penney, Ruby Stokes jako Mary Penney, Rohan Campbell jako Jay Penney oraz Kaleb Horn jako Noah.
Przedstawicielki Netflixa podkreślają, że produkcja połączy widowiskowy thriller z emocjonalnym dramatem rodzinnym i elementami science fiction:
Odważna i ambitna wizja Jessego zapewnia mnóstwo emocji, a jednocześnie zachowuje serce rodzinnego dramatu. Nie możemy się doczekać, aby zabrać naszych widzów na wybrzeże Nowej Fundlandii dzięki aktualnej opowieści o społeczności, odporności oraz zdolności przystosowania się do zmian.
Below będzie serialem limitowanym składającym się z sześciu odcinków. Cały sezon pojawi się w serwisie Netflix 8 października.
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