Netflix prezentuje swoje nowe science fiction. Below na pierwszych zdjęciach

Akcja Below rozgrywa się w małym kanadyjskim miasteczku, którego spokojne życie zostaje zakłócone przez pojawienie się niezidentyfikowanego morskiego stworzenia. Ataki potwora zmuszają mieszkańców do wspólnej walki o przetrwanie, bezpieczeństwo lokalnej społeczności oraz zachowanie stylu życia, który już wcześniej powoli odchodził w przeszłość.

Josh Hartnett stanie na czele obsady nowego thrillera science fiction od Netflixa. Below opowie o mieszkańcach niewielkiej rybackiej miejscowości w Nowej Fundlandii, którzy będą musieli stawić czoła tajemniczemu stworzeniu z morza. Sześcioodcinkowy serial zadebiutuje 8 października.

Głównym bohaterem produkcji będzie Calvin Penney, grany przez Josha Hartnetta. To dobroduszny, ale uparty rybak ze Snooks Arm w Nowej Fundlandii, którego wciąż prześladuje tajemnicza śmierć ojca sprzed kilkudziesięciu lat. Calvin samotnie wychowuje trójkę dzieci i desperacko próbuje utrzymać swoją rozpadającą się rodzinę razem.

Kiedy morskie stworzenie zaczyna terroryzować jego rodzinne strony, Calvin łączy siły z przybyłą do miasteczka badaczką mórz, Fondą Howander, w którą wcieliła się Mackenzie Davis. Bohater chce ochronić swojego syna Wade’a, granego przez Charliego Heatona, a także pozostałych bliskich. Wspólnie z naukowczynią spróbuje odkryć tajemnice skrywane przez wyspę, zanim będzie za późno.

Produkcja ma łączyć lokalne legendy, napięcie charakterystyczne dla thrillera oraz humor wynikający z relacji między mieszkańcami. Historia poruszy również tematy rodziny, wspólnoty, odporności na przeciwności losu oraz zmian, które mogą być jednocześnie nieuniknione i przerażające.

Twórcą serialu jest Jesse McKeown, scenarzysta znany między innymi z The Umbrella Academy oraz 19-2. Inspiracją do stworzenia opowieści były jego wieloletnie związki z Nową Fundlandią.

Od wielu lat przyjeżdżam do Nowej Fundlandii i miejsce to stało się częścią mojego życia. Zawsze czułem, że chcę osadzić tutaj jakąś historię, ponieważ byłaby to świetna przestrzeń dla czegoś dużego i epickiego. To wyjątkowy krajobraz, surowy, niebezpieczny, odizolowany i pod wieloma względami przerażający. Jest jednak również druga strona tego miejsca. Lokalna społeczność jest niezwykle serdeczna, ludzie są zabawni i wyjątkowi, a cały region ma wiele charakterystycznych osobliwości.

Josh Hartnett przyznał, że scenariusz oraz miejsce akcji od razu zwróciły jego uwagę: