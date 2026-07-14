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Ryan Reynolds nie uratował kinowej premiery. Widowisko szpiegowskie za ponad 100 mln dolarów trafi prosto do streamingu

Jakub Piwoński
2026/07/14 20:30
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Apple pokazało pierwszy zwiastun Mayday i ujawniło datę premiery. Mimo imponującego budżetu oraz nazwiska Ryana Reynoldsa film ominie kina i od razu zadebiutuje w serwisie Apple TV+.

Po blisko dwóch latach oczekiwania Apple w końcu zaprezentowało pierwszy zwiastun Mayday. Produkcja została ukończona już w 2024 roku, jednak przez długi czas pozostawała w zawieszeniu. Teraz wiadomo już, że film trafi do widzów 4 września, ale wyłącznie za pośrednictwem Apple TV.

Mayday
Mayday

Apple rezygnuje z kin mimo ogromnego budżetu. Zobacz zwiastun wyczekiwanego Mayday

Decyzja może zaskakiwać, ponieważ Mayday kosztował ponad 100 milionów dolarów i od początku był przygotowywany jako widowiskowa produkcja studia Skydance. W dodatku główną rolę powierzono Ryanowi Reynoldsowi, który w ostatnich latach wielokrotnie udowadniał swoją wartość przy kasach kin dzięki takim hitom jak Deadpool czy Free Guy.

Fabuła przenosi widzów do czasów zimnej wojny. Reynolds wciela się w pilota pasażerskiego samolotu, który po katastrofie trafia na terytorium wroga. Walcząc o przetrwanie, zostaje wplątany w międzynarodową intrygę szpiegowską, a jego przeciwnikiem jest bohater grany przez Kennetha Branagha.

Za kamerą stanęli Jonathan Goldstein i John Francis Daley, twórcy dobrze przyjętych Wieczoru gier oraz Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. To właśnie oni przygotowują również nowy film z uniwersum Star Trek.

GramTV przedstawia:

Rezygnacja z kinowej premiery wpisuje się w zmieniającą się strategię Apple. Po słabszych wynikach finansowych części wysokobudżetowych produkcji firma coraz częściej stawia na premiery bezpośrednio w streamingu, pozostawiając szeroką dystrybucję kinową głównie filmom walczącym o nagrody.

Co ciekawe, według dostępnych informacji decyzja nie była podyktowana problemami z samym filmem. Mayday miał uzyskać pozytywne opinie podczas pokazów testowych, a w trakcie produkcji nie pojawiały się doniesienia o kosztownych dokrętkach czy kreatywnych problemach. Wszystko wskazuje więc na to, że był to wyłącznie ruch biznesowy ze strony Apple.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/14/mayday

Tagi:

Popkultura
film
filmy
streaming
komedia
Ryan Reynolds
Apple TV
Kenneth Branagh
film akcji
film przygodowy
Mayday
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
koNraDM4
Gramowicz
Dzisiaj 17:05
Sewycz napisał:

Od kiedy 100 mln to "ogromny budzet"? Chyba trzy dekady temu

Dla filmu kinowego? Niewielki.

Dla produkcji, która trafi bezpośrednio na streaming? Ogromny, to nie Amazon co sobie może pozwolić na przepalanie kasy w Ring of Power.

Sewycz
Gramowicz
Dzisiaj 00:03

Od kiedy 100 mln to "ogromny budzet"? Chyba trzy dekady temu




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112