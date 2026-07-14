Ryan Reynolds nie uratował kinowej premiery. Widowisko szpiegowskie za ponad 100 mln dolarów trafi prosto do streamingu

Apple pokazało pierwszy zwiastun Mayday i ujawniło datę premiery. Mimo imponującego budżetu oraz nazwiska Ryana Reynoldsa film ominie kina i od razu zadebiutuje w serwisie Apple TV+.

Po blisko dwóch latach oczekiwania Apple w końcu zaprezentowało pierwszy zwiastun Mayday. Produkcja została ukończona już w 2024 roku, jednak przez długi czas pozostawała w zawieszeniu. Teraz wiadomo już, że film trafi do widzów 4 września, ale wyłącznie za pośrednictwem Apple TV. Apple rezygnuje z kin mimo ogromnego budżetu. Zobacz zwiastun wyczekiwanego Mayday Decyzja może zaskakiwać, ponieważ Mayday kosztował ponad 100 milionów dolarów i od początku był przygotowywany jako widowiskowa produkcja studia Skydance. W dodatku główną rolę powierzono Ryanowi Reynoldsowi, który w ostatnich latach wielokrotnie udowadniał swoją wartość przy kasach kin dzięki takim hitom jak Deadpool czy Free Guy.

Fabuła przenosi widzów do czasów zimnej wojny. Reynolds wciela się w pilota pasażerskiego samolotu, który po katastrofie trafia na terytorium wroga. Walcząc o przetrwanie, zostaje wplątany w międzynarodową intrygę szpiegowską, a jego przeciwnikiem jest bohater grany przez Kennetha Branagha. Za kamerą stanęli Jonathan Goldstein i John Francis Daley, twórcy dobrze przyjętych Wieczoru gier oraz Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. To właśnie oni przygotowują również nowy film z uniwersum Star Trek.

GramTV przedstawia:

Rezygnacja z kinowej premiery wpisuje się w zmieniającą się strategię Apple. Po słabszych wynikach finansowych części wysokobudżetowych produkcji firma coraz częściej stawia na premiery bezpośrednio w streamingu, pozostawiając szeroką dystrybucję kinową głównie filmom walczącym o nagrody. Co ciekawe, według dostępnych informacji decyzja nie była podyktowana problemami z samym filmem. Mayday miał uzyskać pozytywne opinie podczas pokazów testowych, a w trakcie produkcji nie pojawiały się doniesienia o kosztownych dokrętkach czy kreatywnych problemach. Wszystko wskazuje więc na to, że był to wyłącznie ruch biznesowy ze strony Apple.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









