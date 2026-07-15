Powraca bohater ze starego uniwersum DC. James Gunn jednak nie zrezygnował z tej postaci

Bohater wróci w drugiej części Supermana.

Xolo Maridueña ponownie założy zbroję Blue Beetle’a. Aktor znany również z serialu Cobra Kai pojawi się w filmie Superman: Man of Tomorrow, czyli przygotowywanej przez Jamesa Gunna kontynuacji przygód Supermana. Produkcja jest obecnie realizowana w Atlancie. Blue Beetle – superbohater powróci w nowym Supermanie Informacje o obecności aktora na planie zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych, chociaż dotychczas nie opublikowano żadnych zdjęć potwierdzających te doniesienia. Powrót Maridueñy potwierdziły jednak redakcje The Wrap, Deadline oraz Variety, co oznacza, że Jaime Reyes oficjalnie zadebiutuje w filmowym uniwersum DCU już w przyszłym roku.

Jeszcze przed premierą Blue Beetle James Gunn określał Reyesa mianem pierwszej postaci należącej do DCU. Sugerował tym samym, że bohater w przyszłości zostanie włączony do rozwijanego przez niego świata. Reżyser dawał również do zrozumienia, że Blue Beetle może pojawić się w późniejszych odcinkach drugiego sezonu Peacemakera, jednak ostatecznie nie doszło do takiego występu. Przyszłość postaci przez pewien czas nie była oczywista. Blue Beetle zakończył kinową dystrybucję jako najmniej dochodowy film w historii DCEU, co wywołało spekulacje, że słabe wyniki finansowe mogą przekreślić dalsze plany związane z bohaterem. Sam Xolo Maridueña już w 2024 roku zapewniał jednak, że wierzy w swój powrót. Wiem, że ponownie zobaczymy Blue Beetle’a, niezależnie od tego, czy stanie się to w Blue Beetle 2, czy w innym projekcie. Współpraca z Jamesem Gunnem i Peterem Safranem była naprawdę wspaniała. Łaskawie włączyli nas do swojego nowego uniwersum, chociaż nie byliśmy częścią ich pierwotnego planu. To dla mnie zaszczyt. Nie wiem, dokąd Blue Beetle zmierza w przyszłości, ale mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że wkrótce ponownie go zobaczymy. Obecność Jaimego Reyesa jest kolejną wskazówką sugerującą, że Man of Tomorrow będzie widowiskiem skupionym na większej grupie bohaterów. Superman może zgromadzić wokół siebie nie tylko członków Justice Gang, ale również dodatkowych sojuszników, którzy pomogą mu w starciu z Brainiakiem.

GramTV przedstawia:

Fabuła filmu ma koncentrować się na Supermanie, którego ponownie zagra David Corenswet, oraz Leksie Luthorze w wykonaniu Nicholasa Houlta. Odwieczni przeciwnicy będą musieli odłożyć na bok dzielące ich różnice i połączyć siły, aby obronić Ziemię przed Brainiakiem. W rolę złoczyńcy wcieli się Lars Eidinger. W obsadzie ponownie pojawią się Rachel Brosnahan jako Lois Lane, Skyler Gisondo jako Jimmy Olsen, Sara Sampaio jako Eve Teschmacher, Isabela Merced jako Hawkgirl oraz María Gabriela de Faría jako Engineer. Aaron Pierre powtórzy natomiast rolę Johna Stewarta, w którego wcieli się także w serialu Lanterns. Do obsady dołączyła również Adria Arjona. Deadline podaje, że aktorka znana z serialu Andor zagra Maximę, chociaż wśród fanów pojawiają się spekulacje, że w rzeczywistości może wcielić się w Wonder Woman. The Hollywood Reporter potwierdził jedynie jej udział w produkcji, nie ujawniając nazwy postaci. Pojawiły się także nowe informacje dotyczące serialu Booster Gold. W katalogu Writers Guild of America David Jenkins został wymieniony jako showrunner oraz producent wykonawczy projektu osadzonego w DCU. Sam wpis nie stanowi jeszcze oficjalnego potwierdzenia rozpoczęcia produkcji, ale może sugerować, że DC Studios podjęło decyzję o realizacji serialu. Przypomnijmy, że Man of Tomorrow trafi do kin 9 lipca 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.