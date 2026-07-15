Powstaje prequel Obecności. To oni wcielą się w Eda i Lorraine Warrenów w The Conjuring: First Communion

Znaleziono młodych odtwórców głównych ról w serialowej wersji Obecności.

Uniwersum Obecności ponownie zabierze widzów do przeszłości Eda i Lorraine Warrenów. Jeszcze pod koniec października ubiegłego roku zapowiedziano filmowy prequel Obecności i właśnie potwierdzono, że rozpoczęły się zdjęcia do filmu The Conjuring: First Communion. Ujawniono także nazwiska aktorów, którzy wcielą się w młodsze wersje słynnych badaczy zjawisk paranormalnych. The Conjuring: First Communion – Amanda Fix i Garrett Wareing zagrają Eda i Lorraine Warrenów w filmowym prequelu Garrett Wareing, znany z produkcji Wielki marsz i Manifest, zagra młodego Eda Warrena. W roli młodej Lorraine Warren zobaczymy natomiast Amandę Fix, która występowała wcześniej między innymi w Orphan Black: Echa oraz Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Obecnie nie wiadomo, czy Patrick Wilson i Vera Farmiga pojawią się w filmie jako starsze wersje Eda i Lorraine. Twórcy nie ujawnili również szczegółów dotyczących fabuły, dlatego nie jest jasne, jaki okres działalności małżeństwa Warrenów przedstawi prequel. Reżyserem The Conjuring: First Communion został Rodrigue Huart. Scenariusz przygotowali Richard Naing oraz Ian Goldberg.

GramTV przedstawia:

The Conjuring: First Communion będzie jedenastym filmem należącym do rozwijanego od 2013 roku horrorowego uniwersum. Pierwsza część serii rozgrywała się w 1971 roku. Annabelle przeniosło widzów do 1967 roku, natomiast akcję Obecności 2 osadzono w 1977 roku. Obecność 3: Na rozkaz diabła przedstawiała historię z 1981 roku. Zakonnica II rozgrywała się w 1956 roku, natomiast Obecność 4: Ostatnie Namaszczenie, które trafiło do kin w 2025 roku, przenosiło akcję do 1986 roku. Warner Bros. nie zamierza jednak ograniczać rozwoju marki wyłącznie do historii Warrenów. Na 9 kwietnia 2027 roku zaplanowano kinową premierę The Revenge of La Llorona, będącego kontynuacją Klątwy La Llorony. The Conjuring: First Communion trafi do kin kilka miesięcy później. Premierę filmu wyznaczono na 10 września 2027 roku.

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