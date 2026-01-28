Zaloguj się lub Zarejestruj

Zmarł Kōzō Shioya, oryginalny aktor głosowy Majin Buu z Dragon Ball Z. Miał 70 lat

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/28 20:30
W wieku 70 lat zmarł Kōzō Shioya, oryginalny japoński aktor głosowy Majin Buu z serii Dragon Ball Z. Informację o jego śmierci przekazała agencja aktora w oficjalnym komunikacie, cytowanym następnie przez japoński serwis informacyjny TBS News Dig.

Buu
Buu

Zmarł oryginalny aktor głosowy Majin Buu

Shioya zmarł 20 stycznia. Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących przyczyny śmierci aktora. Wiadomość wywołała falę żalu wśród fanów anime na całym świecie, którzy żegnają jednego z najważniejszych głosów w historii branży. W oficjalnym oświadczeniu agencji możemy przeczytać:

Chcielibyśmy wyrazić naszą najgłębszą wdzięczność za życzliwość okazaną nam za życia i z pokorą poinformować o jego śmierci. Ponadto, zgodnie z życzeniem rodziny, pogrzeb odbył się wyłącznie w obecności bliskich. Prosimy o zrozumienie z powodu późnego powiadomienia.

Choć dla wielu widzów Kōzō Shioya na zawsze pozostanie głosem Majin Buu, jego dorobek był oczywiście znacznie szerszy. Aktor użyczał głosu postaciom w licznych, kultowych produkcjach anime, w tym:

  • Naruto – Jigumo
  • One Piece – Edward Weevil
  • Mobile Suit Zeta Gundam – Roberto

Rola Majin Buu była jednak jego najbardziej rozpoznawalnym i ikonicznym występem. Postać występowała w wielu odsłonach, między innymi jako Kid Buu, Super Buu oraz klasyczny Buu, a Shioya z powodzeniem użyczył głosu każdej z tych form, nadając im unikalny charakter. Z łatwością oddawał zarówno grozę i brutalność, jak i dziecięcą, lekkomyślną naturę tej postaci.

Kōzō Shioya
Kōzō Shioya

Majin Buu do dziś uznawany jest za jednego z najsilniejszych i najbardziej charakterystycznych antagonistów w całej historii Dragon Balla. Choć bywał równie bezwzględny jak Frieza czy Cell, wyróżniała go dziecięca nieprzewidywalność, która czyniła każdą jego wersję wyjątkową. Dodatkową głębię postaci wprowadzała obecność “dobrej” wersji Buu, co sprawiało, że bohater był znacznie bardziej złożony, niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. W serii Dragon Ball Daima pojawili się krewni Buu, a oryginalny Buu nie odegrał w niej większej roli.

Choć Kōzō Shioya odszedł, jego interpretacja Majin Buu pozostanie żywa jeszcze przez wiele lat. Fani Dragon Ball Z słyną ze swojej pasji, dlatego w mediach społecznościowych już zaczynają pojawiać się hołdy i wspomnienia poświęcone aktorowi, który na zawsze zapisał się w historii anime.

Źródło:https://screenrant.com/dbz-anime-majin-buu-actor-death-kozo-shioya/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

