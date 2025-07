Zmarł Bas Tajpan. Utalentowany muzyk z Dąbrowy Górniczej stworzył między innymi hit "Nowy Protest"

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Damiana Krępy – znanego wielu jako Bas Tajpan – mieszkańca naszego miasta, wyjątkowego artysty, a przede wszystkim dobrego człowieka. Bas Tajpan był nie tylko utalentowanym muzykiem, ale również osobą o wielkim sercu. Zawsze gotów do pomocy innym, angażował się w życie miasta i wspierał tych, którzy tego potrzebowali. Poza muzyką, jego pasją były klocki Lego. Miłością do nich zarażał najmłodszych, dając im radość, rozwijając ich kreatywność i wnosząc do ich życia inspirację. Kochał życie, ludzi i przede wszystkim swoją rodzinę – żonę i dzieci, którym oddawał całe swoje serce. Wszyscy wierzyliśmy, że wygrał raz na zawsze walkę z nowotworem, jednak choroba powróciła nagle i odebrała go nam w sposób niespodziewany. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen ciepła, empatii i szczerości. Jako ktoś, kto zostawił po sobie nie tylko muzykę, ale przede wszystkim ślad dobra i miłości. Rodzinie i najbliższym Damiana składam najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych dla Nich chwilach. Niech spoczywa w pokoju

Od siebie mogę dodać, że Bas Tajpan był bardzo życzliwym facetem, który swoją otwartością potrafił pozytywnie wpłynąć na niejedną osobę. To właśnie on swego czasu w dąbrowskim Skate Roomie dodawał mi pewności siebie i próbował nieco otworzyć na ludzi, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Jeszcze nie tak dawno byliśmy wspólnie na Klockonie, bo przecież Damian był wielkim fanem LEGO, przy okazji posiadając własną wielkich rozmiarów kolekcję. Spoczywaj w pokoju kolego.