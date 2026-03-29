Zły znak dla fanów Final Fantasy? Projekt ma być „zamrożony”

Maciej Petryszyn
2026/03/29 17:00
Final Fantasy to jeden z bardziej rozbudowanych tasiemców w świecie gier. Legendarny cykl od Square Enix doczekał się wszak aż 16 głównych odsłon.

A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze cała wuchta różnego rodzaju spin-offów, remasterów i remake’ów. Właśnie, skoro o remake’ach mowa…

Final Fantasy 9
Final Fantasy 9 Remake? To się prędko nie wydarzy

O potencjalnym remake’u Final Fantasy 9 plotkuje się już od bardzo dawna, a jeden z leakerów już w 2024 roku twierdził, że tytuł na pewno powstaje. Teraz jednak nastroje tonuje inny insider, NateTheHate. W jednym z ostatnich odcinków swojego podcastu przyznał on, iż prace nad odświeżoną wersją FF9 zostały odłożone na przyszłość. Aczkolwiek trudno powiedzieć, o jak bardzo odległej przyszłości mowa. Tym samym fani produkcji, która ukazała się aż 26 lat temu, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Chociaż nadal istnieją oczywiście szanse, że japońskie studio szybciej niż później odkurzy ten pomysł.

Tak o całej sprawie opowiedział NateTheHate:

Ostatnia aktualizacja, jaką miałem w tej sprawie, to informacja, że gra wciąż jest “zamrożona”. W przypadku Square Enix może to oznaczać, że pewnego dnia do niej wrócą, ale z tego, co słyszałem, nie ma w tym temacie żadnych nowych postępów. Miejmy nadzieję, że pewnego dnia Square Enix do tego usiądzie i zobaczymy remake Final Fantasy 9 w pełnej okazałości.

To o tyle ciekawe, że trwający od kilku lat proces odświeżania Final Fantasy 7 okazał się sporym sukcesem. Przypomnijmy, że remake FF7 został rozszerzony na aż trzy gry, z czego dwie już się ukazały. Najpierw było to Final Fantasy VII Remake z 2020 roku, potem zaś Final Fantasy VII Rebirth z roku 2024. Oba tytuły zostały przy tym wszystkim naprawdę dobrze przyjęte, zgarniając oceny oscylujące w okolicach 90 na 100. Obecnie zaś trwają prace nad zwieńczeniem trylogii remake’ów. Data premiery gry pozostaje na ten moment nieznana, aczkolwiek ta w sensie technicznym ma być już grywalna.

Źródło:https://insider-gaming.com/final-fantasy-9-remake-on-ice-its-claimed/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

