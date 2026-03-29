Zły znak dla fanów Final Fantasy? Projekt ma być „zamrożony”

Final Fantasy to jeden z bardziej rozbudowanych tasiemców w świecie gier. Legendarny cykl od Square Enix doczekał się wszak aż 16 głównych odsłon.

A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze cała wuchta różnego rodzaju spin-offów, remasterów i remake’ów. Właśnie, skoro o remake’ach mowa…

Final Fantasy 9 Remake? To się prędko nie wydarzy

O potencjalnym remake’u Final Fantasy 9 plotkuje się już od bardzo dawna, a jeden z leakerów już w 2024 roku twierdził, że tytuł na pewno powstaje. Teraz jednak nastroje tonuje inny insider, NateTheHate. W jednym z ostatnich odcinków swojego podcastu przyznał on, iż prace nad odświeżoną wersją FF9 zostały odłożone na przyszłość. Aczkolwiek trudno powiedzieć, o jak bardzo odległej przyszłości mowa. Tym samym fani produkcji, która ukazała się aż 26 lat temu, będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Chociaż nadal istnieją oczywiście szanse, że japońskie studio szybciej niż później odkurzy ten pomysł.