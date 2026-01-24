Trzecia część Final Fantasy 7 Remake jest już grywalna. Tytuł otrzyma ulepszoną wersję gry karcianej Queen's Blood

Coraz bliżej końca produkcji trzeciej części Final Fantasy 7 Remake.
Final Fantasy 7 Rebirth zawierało wiele minigier. Jedną z najpopularniejszych było Queen’s Blood, które podbiło serca społeczności fanów serii i dołączyło do panteonu świetnych gier karcianych w uniwersum Final Fantasy, obok takich minigier jak Triple Triad czy Tetra Master. W nadchodzącej, trzeciej już części remake’u siódemki, karcianka ma zostać nieco ulepszona, a sama produkcja jest już grywalna.
Final Fantasy 7 Remake jest już grywalne
Naturalnie fani mieli nadzieję na powrót Queen’s Blood w ostatniej części trylogii. Reżyser Naoki Hamaguchi wielokrotnie potwierdzał, że tak się stanie, choć w nowej odsłonie gra może wyglądać nieco inaczej. W niedawnym wywiadzie dla serwisu Polygon, Hamaguchi zdradził, że karcianka Queen’s Blood zostanie rozbudowana i “wzmocniona” w trzeciej części:
Chcemy rozwinąć Queen’s Blood, ulepszyć ją i dać wam bardziej wzmocnioną wersję, kiedy zobaczycie trzecią odsłonę… Tak, Queen’s Blood wciąż będzie dostępne w części trzeciej. Chcemy po prostu ją rozbudować.
Dziennikarze Polygon skorzystali również z okazji, aby dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się trzecia część Final Fantasy 7 Remake. Naoki Hamaguchi twierdził wcześniej, że wkrótce pojawią się pierwsze informacje o grze, a gameplay jest prawie gotowy. W najnowszym wywiadzie ujawnił, że gra jest już grywalna w sensie technicznym, a obecnie zespół koncentruje się na dopieszczaniu jakości, tak aby spełnić oczekiwania fanów:
Ustaliliśmy harmonogram i uważam, że idziemy zgodnie z planem. Jestem bardzo wdzięczny zespołowi deweloperskiemu i mam ogromny szacunek dla ich pracy nad tym projektem. Na tym etapie gra jest technicznie grywalna, ale wciąż pracujemy nad dopracowaniem jej tak, aby osiągnęła jakość, którą możemy dostarczyć graczom.
GramTV przedstawia:
Choć oznacza to, że projekt zbliża się ku końcowi. Mimo wszystko dokładny czas trwania etapu dopracowywania gry pozostaje nieznany. Być może jednak w tym roku możemy spodziewać się prezentacji gry, lub chociaż oficjalnego ujawnienia tytułu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!