Trzecia część Final Fantasy 7 Remake jest już grywalna. Tytuł otrzyma ulepszoną wersję gry karcianej Queen's Blood

Final Fantasy 7 Rebirth zawierało wiele minigier. Jedną z najpopularniejszych było Queen’s Blood, które podbiło serca społeczności fanów serii i dołączyło do panteonu świetnych gier karcianych w uniwersum Final Fantasy, obok takich minigier jak Triple Triad czy Tetra Master. W nadchodzącej, trzeciej już części remake’u siódemki, karcianka ma zostać nieco ulepszona, a sama produkcja jest już grywalna.

Final Fantasy 7 Remake jest już grywalne

Naturalnie fani mieli nadzieję na powrót Queen’s Blood w ostatniej części trylogii. Reżyser Naoki Hamaguchi wielokrotnie potwierdzał, że tak się stanie, choć w nowej odsłonie gra może wyglądać nieco inaczej. W niedawnym wywiadzie dla serwisu Polygon, Hamaguchi zdradził, że karcianka Queen’s Blood zostanie rozbudowana i “wzmocniona” w trzeciej części: