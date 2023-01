Złote Maliny przyznały się do błędu i wycofali nominację jednej z aktorek

Na początku tygodnia Złote Maliny, tradycyjnie na dzień przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów, zaprezentowali listę filmów i aktorów, którzy mają szansę otrzymać statuetkę ich własnych nagród. Wokół nominacji szybko narosły kontrowersje spowodowane 12-letnią Ryan Kierą Armstrong, która została nominowana do najgorszej aktorki za rolę w horrorze Podpalaczka. Wiele osób skrytykowało Złote Maliny za nominowanie tak młodej aktorki, które to niechlubne wyróżnienie może negatywnie wpłynąć nie tylko na jej dalszą karierę, ale również życie prywatne.

Złote Maliny wycofały nominację 12-letniej aktorki

Założyciel John Wilson przeprosił za zaistniałą sytuację i potwierdził, że nominacja dla aktorki została wycofana i nie znajdzie się w kartach do głosowania. Co więcej, od przyszłego roku Złote Maliny wprowadzą limit wiekowy dla nominacji, który zapewni, że żaden aktor lub aktorka poniżej 18 roku życia nie zostanie zakwalifikowana do nominacji.