Najgorsze filmy 2022 roku – TOP 15 produkcji, których nie chcecie oglądać

Przez długie lata Thor: Mroczny świat wraz z Hulkiem dzierżyły wspólnie tytuł najgorszych filmów wchodzących w skład MCU. Układ sił w uniwersum zmieniły jednak najnowsze przygody Gromowładnego, które udowodniły, że produkcje Marvela mogą spaść poniżej pewnego poziomu, który jak dotąd zarezerwowane były wyłącznie dla bezpośredniej konkurencji. Thor: miłość i grom pomimo ogromnego potencjału, wynikającego z zaadaptowania historii popularnego komiksu autorstwa Jasona Aarona, wolał podążyć drogą prostackiej komedii, w której humor po prostu nie działa.

Taika Waititi zapowiadał wielkie widowisko, a otrzymaliśmy film brzydki, chaotyczny, całkowicie zmieniający charakter Thora, jakby wydarzenia z poprzednich filmów w ogóle się nie wydarzyły. Na domiar złego produkcja nie wykorzystuje Gorra, który w wykonaniu Christiana Bale’a mógłby stać się najlepszym złoczyńcą w historii MCU. Miejmy nadzieję, że serię o Thorze przejmie inny reżyser, z lepszą, bardziej spójną i mniej nastawioną na humor wizją od tego paździerza, który zaproponował nam Waititi.

13. Koszmar tamtych lat

Pomysł wydawał się idealny. Luc Besson wraca do swojego świata Artura i Minimków, ale nie w kontynuacji losów tytułowego bohatera, ale w horrorze zainspirowany swoją filmową serią. Trzeba przyznać, że reżyser ma dystans do siebie i swojej twórczości, akceptując taki projekt, który miał być niczym więcej, jak zwykłym slasherem klasy C. Mnóstwo odniesień do serii o Minimkach, powrót do znanych z filmów lokacji, a nad wszystkim czuwał sam Besson, który napisał scenariusz do Koszmaru tamtych lat. To nie mogło się nie udać, prawda?

Foto: Luc Besson Productions

Niski budżet i brak gwiazd nie usprawiedliwia kiepsko napisanej historii, w której brakuje napięcia, ciekawych bohaterów i dobrze zarysowanego antagonisty. Film szybko przeradza się w kiepskiej jakości horror, który elementy gore przekłada nad budowaniem odpowiedniego klimatu. Banalne i odtwórcze rozwiązania niestety nie pozwalają cieszyć się z powrotu do popularnej niegdyś serii francuskiego reżysera. Szkoda, bo był potencjał na jeden z najbardziej bezkompromisowych i szalonych filmów roku.