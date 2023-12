Zimowa Wyprzedaż w sklepie GOG i kolejna gra za darmo na PC. Zapowiedź promocji

Zgodnie z zapowiedziami Zimowa Wyprzedaż na GOG.com ruszy już jutro – 13 grudnia 2023 roku – o 15:00 czasu polskiego i będzie trwać aż do 4 stycznia 2024 roku. Na wspomnianej platformie pojawiła się także strona poświęcona wspomnianej ofercie , na której trwa odliczanie do startu promocji.

To jednak nie koniec atrakcji. Wraz ze startem Zimowej Wyprzedaży na GOG.com gracze będą mogli również odebrać za darmo kolejną grę na PC. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych otrzymają w prezencie Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager od Goblinz Studio. Jak wspomnieliśmy wyżej, zainteresowani będą mogli dodać produkcję do swojej biblioteki jutro – 13 grudnia 2023 roku – o 15:00 czasu polskiego.

