Całotygodniowa promocja na Steam. Prawie 3500 gier taniej nawet o 93% – przegląd ofert

Użytkownicy komputerów osobistych mogą w niższych cenach kupić m.in. takie tytuły jak Ratchet & Clank: Rift Apart, czy gry z serii Watch Dogs.

Mamy poniedziałek, a to oznacza start nowej całotygodniowej promocji na Steam. Tym razem w cyfrowym sklepie znajdziecie prawie 3500 przecenionych gier z wysokimi rabatami, sięgającymi nawet 93%. W niższych cenach kupicie Ratchet & Clank: Rift Apart, Watch Dogs: Legion, Shogun Showdown, Temtem, Fabledom, The Forgotten City, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Assetto Corsa Competizione, Dead Cells, a także Darkest Dungeon. Poniżej znajdziecie wybrane przez nas najciekawsze oferty.

Steam zaoferował również kolejną darmową grę. Więcej szczegółów dotyczących prezentu na PC znajdziecie na tej stronie.